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新北市消保官檢驗8款滴雞精 2款標示不符規定
新北市消保官為消費者食安把關，購買市售8款滴雞精並委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)檢測，檢測結果所有產品均未檢出四環黴素或氯黴素等動物用藥及塑化劑，但有2款的成分標示不符規定(詳如附表)，消保官已請相關主管機關依法處理。
消保官表示，「包裝食品營養標示應遵行事項」規定營養標示值之容許誤差範圍為正負20 %，且食安法第28條規定食品包裝之標示不得有不實、誇張或易生誤解之情形，然而有2款滴雞精的成分標示誤差較大。
其中「活沛多熬雞精」之蛋白質含量(每100毫升3.8公克)未達標示含量(每100毫升5.2公克)的80%，而鈉含量(每100毫升56.8毫克)則超過其標示含量(每100毫升21毫克)達170%；「娘家常溫滴雞精」之蛋白質含量(每100毫升6.5公克)未達標示含量(每100毫升8.6公克)的80%。
消保官指出，因各廠牌的雞精與滴雞精之原料雞品質、製程及萃取技術不同，價格也有很大差異。此外，雞精或滴雞精含有蛋白質、支鏈胺基酸、普林、鉀、磷、鈉等，對於有高尿酸血症、痛風、慢性腎臟病或高血壓等特定疾病消費者應謹慎注意。
消保官指出，滴雞精性質屬農產品，可能因為每批雞隻生長狀況不同，影響產品營養成分，目前市售產品多為代工廠製造，呼籲業者應落實自主管理，定期確認產品品質，以確保商品標示與實際內容相符，以維護消費者權益。
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