今年首例新A流H1N2v中部青少女常去養豬場 尚無人傳人疫情

國內出現首例新型A型流感H1N2v，個案為中部10多歲青少女，平時課後至養豬場工作。疾管署副署長羅一鈞表示，目前尚無人傳人疫情，推論感染來源有二，一是豬傳人，二可能是環境當中間接接觸感染。

個案近期無出國旅遊史，今年3月13日出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀並於隔日至診所就醫，流感快篩A型陽性，醫師採檢並開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

3月28日自該名女性呼吸道檢體培養後分離流感病毒，其它呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、腸病毒及鼻病毒等鑑定後，呈陰性反應。

疫調後有豬隻接觸史。經進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v流感病毒，與我國2021年首例感染H1N2v個案之基因組成類似。

但農政單位自病例接觸養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒。羅一鈞表示，可能因距個案的發病日，已經隔一段時間。

針對我國出現第3例確診個案，疾管署已邀集農政單位及相關醫學專家召開會議討論，依現有流行病學調查結果研判，本案應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位也將持續加強人類、動物與環境監測。疾管署也同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

我國首例及第2例H1N2v流感病毒案例分別為2021年4月及2022年10月檢出，皆為住在中部未滿10歲女童，家中皆從事禽畜養殖業。但前2案與本案並非住在相同縣市，且三案養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛行走路徑等皆不相同，研判彼此無關聯性。

H1N2v為存在於豬隻的低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症。全球自2011年迄今累計至少47例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，部分病例具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。

羅一鈞表示，H1N2v對目前公費流感抗病毒藥物敏感，若染疫可使用；另會加強養豬戶的流感疫苗接種。

他也提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」為肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。