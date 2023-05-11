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將來銀行推全線上房貸申辦 前500名利率地板價再抽百萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
純網銀將來銀行推出全台首創「全線上申辦」房貸業務。圖／將來銀行提供
純網銀將來銀行推出全台首創「全線上申辦」房貸業務。圖／將來銀行提供

好不容易買了房子之後，申辦房貸複雜的流程也是讓許多民眾陷入苦惱的痛點。純網銀「將來銀行NEXT Bank」宣布，因應疫情後的線上金融服務趨勢，推出全台首創可「全線上申辦」的零接觸房貸業務，也讓將來銀行成為台灣首家開辦房貸業務的純網銀。

為慶祝正式開辦房貸業務，「將來銀行」推出「自貸高級感」限期專案，凡於9月10日前申請成功，且於9月底前成功撥貸的首500名，無論是買賣件或轉貸件，均享「利率一律央行地板價」，同時推出業界極罕見之全額補貼地政設定規費，吸引消費者搶先體驗全新的網路申貸流程。前述首500名成功撥款者，更享有抽100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元的抽獎資格，且貸款金額每滿500萬元就可獲1次抽獎機會，機會次數無上限。

將來銀行房貸業務首先開辦於台北市、新北市及桃園市的住宅物件，未來將逐步擴展到全台各地。據目前央行規範，首購自住族優惠利率地板價為2.06%，若是第二戶（含）以上優惠利率地板價為2.375%，豪宅或是小套房（小於15坪）最低利率則為2.47％。

將來銀行總經理許柏林指出，隨更多元的產品線展開，將來銀行客戶得以享有更多便利與高CP值的金融服務，期望能對整體產業發揮更多正面影響力，讓更多客戶享受到前所未有的自主與優惠。

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