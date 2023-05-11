周日母親節雷雨攪局 吳聖宇：典型梅雨鋒要等到5月下旬

受到大陸華南有些雲層東移的影響，今晨天空中的雲量變多了，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，這些雲層發展的並不好，靠近台灣的過程也有消散的趨勢。不過還是讓各地的雲量明顯增加，實際帶來降雨的機會不高。

他說，今天的降雨一部分會是在東風迎風面的東半部，有些零星局部的短暫陣雨。另一部分則是在山區到了午後因為熱力作用而發展的雲層降雨，雨勢都不大，降雨的範圍也很局部，還不會影響到外出活動。

溫度方面，今天北部、東半部白天高溫將會回升到26-28度，跟前幾天相比逐漸會有些悶熱的感覺。中部、南部高溫有機會達到28-30度或以上，比起北部、東半部要熱了許多。

吳聖宇說，明天鋒面仍位於大陸華南，不過往東移出來的雲層水氣會更為增多，經過台灣上空的時候有機會帶來局部短暫陣雨的機會。尤其是在各地的山區，因為地形的抬升作用，下雨的可能性比平地要來得高，平地部分的話則是在中部、北部、東北部下雨的機會較大。

他表示，雖然預報資料看起來雨勢並不大，降雨的狀況可能零零星星，提醒大家明天外出最好能帶著雨具備用。溫度狀況看起來跟今天類似，北部、東半部高溫維持在26-28度，中部、南部28-30度或以上。

周六大陸華南上空的鋒面逐漸會往東移動，慢慢靠近台灣，不過，他說，周六白天降雨狀況還不多，中部、北部、東北部局部短暫陣雨，其他地方多雲或陰的天氣。周六晚間開始下雨的狀況以及範圍慢慢增加，嘉義以北到宜蘭、花蓮一帶有短暫陣雨的機會，雨勢仍然不大。

吳聖宇說，周日母親節清晨一直到下周一清晨之前這段期間，鋒面通過台灣上空，預期也會是降雨比較明顯的一段時間，各地都有下雨的機會。預報模式對於這波降雨雨量的預測落差比較大，有的多有的少，但應該普遍都會有雨，仍不排除會有局部雷雨或是較大雨勢發生的可能性。

他表示，周日鋒面通過，加上下雨的關係，各地溫度也會略為轉涼。中部、北部、東半部白天高溫降到23-26度間，南部仍有26-28度的高溫，冷空氣不強，降幅並不會太明顯。

下周一上午起鋒面離開，吳聖宇說，各地天氣普遍會好轉，陸續恢復多雲或有陽光的天氣型態，各地高溫大約在24-27度間。

他指出，這波鋒面是今年梅雨季的第2道鋒面，仍然不是典型的梅雨鋒型態，後續可能要等到5月下旬，隨著西南季風環境的確立，到時候才比較有利於典型梅雨鋒面的形成，但是確實的時間點仍有待觀察。