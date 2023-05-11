交通學者看行人專用時相 交通教育更重要

交通部長王國財針對汽車撞死人頻傳，提出對策，成大交管系教授胡大瀛表示，設置行人專用時相是方法，但無法治本，需加強加強交通教育，未來考照時應強化行人關照。專用時相的設置，要考慮到流量等問題，以免因綠燈秒數減少，反造成塞車，應有優先次序，從人多的路口先建立，且應有警示裝置，避免人還沒通過，紅燈亮被其他方向來車撞上。

胡大瀛說，近年來行人在綠燈時相穿越道遭車輛撞上的事件時常發生，設置行人專用時相是減少類似問題發生的方法，但僅是暫時辦法，同意在複雜的路口設行人專用時相，台北信義區就有多處設置，並且可斜對角通行，但適合設在行人徒步量多的路口。落實交通教育才是根本之道，若車輛到行人穿越道，停下來或放緩速度，查看一下是否有人要通過，即使有死角問題，快撞上，也可能來得急煞車，就可避免車禍發生。但國內駕駛人習慣，常在轉彎時太急，以致疏於注意而發生意外，A柱造成死角不是問題，人是可動的，轉個頭稍看一下就可避免撞到人。

此一行人專用時相用意好，但也要注意車流量大的路段，可能因綠燈秒數減少，發生塞車，應做好評估，並有優先次序，如行人多的醫院、學校等路口優先設置。胡大瀛提醒，不能看到行人才減速，車子接近行人穿越道就要減速。行人專用時相設施很早就有，到底有多少路口要做，應由交通局專業判斷，若因設置而發生塞車，就要調整。

成大附近有設行人專用時相，但有人不了解，一看到車子停下來就通過，因號誌還是紅燈，這是很危險的，應等號誌亮綠燈才可通過，有必要再宣導。胡大瀛表示，過去政府在駕駛教育方面較缺乏，未來考照應強化行人關照；他也建議，應多設提醒裝置，當通過時間僅剩幾秒鐘，可能正常步伐會來不及通過，提醒行人不要進入穿越道，之前就有老人家較慢，當紅燈亮還未通過穿越道，遭到另方向來車撞上，這些都是可避免的。胡大瀛表示，交通部的資源多，反觀地方資源少，期待中央多給地方資源，把事情做好。