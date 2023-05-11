聽新聞
test
0:00 / 0:00
高溫上看34度日夜溫差大 吳德榮：梅雨季第二波鋒面周日到
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受高壓環流影響，北台灣多雲時晴，其他各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚涼，日夜溫差大；應注意衣著調整。北部18至29度，中部19至31度，南部19至34度，東部14至31度。
他說，明天、周六各地持續穩定，中層雲略增多，仍為多雲時晴，山區午後有局部短暫降雨的機率。白天暖熱、早晚涼。周六晚起中層雲增厚，零星飄雨機率逐漸提高。
吳德榮說，周日晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率；下周一鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。
他表示，下周二各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。不過，模擬愈近末期，歐、美、加模式之間的分歧愈大，有「不確定性」，應持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言