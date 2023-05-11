高溫上看34度日夜溫差大 吳德榮：梅雨季第二波鋒面周日到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受高壓環流影響，北台灣多雲時晴，其他各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚涼，日夜溫差大；應注意衣著調整。北部18至29度，中部19至31度，南部19至34度，東部14至31度。

他說，明天、周六各地持續穩定，中層雲略增多，仍為多雲時晴，山區午後有局部短暫降雨的機率。白天暖熱、早晚涼。周六晚起中層雲增厚，零星飄雨機率逐漸提高。

吳德榮說，周日晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率；下周一鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。