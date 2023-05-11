快訊

四海幫前幫主「弟哥」張建英 深夜病逝醫院享壽70歲

Google Pixel 7a登場！淺海藍新色美炸 實機開箱夜拍效果超驚艷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫上看34度日夜溫差大 吳德榮：梅雨季第二波鋒面周日到

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天受高壓環流影響，北台灣多雲時晴，其他各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚涼，日夜溫差大；應注意衣著調整。本報資料照片
今天受高壓環流影響，北台灣多雲時晴，其他各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚涼，日夜溫差大；應注意衣著調整。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受高壓環流影響，北台灣多雲時晴，其他各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚涼，日夜溫差大；應注意衣著調整。北部18至29度，中部19至31度，南部19至34度，東部14至31度。

他說，明天、周六各地持續穩定，中層雲略增多，仍為多雲時晴，山區午後有局部短暫降雨的機率。白天暖熱、早晚涼。周六晚起中層雲增厚，零星飄雨機率逐漸提高。

吳德榮說，周日晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率；下周一鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。

他表示，下周二各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。不過，模擬愈近末期，歐、美、加模式之間的分歧愈大，有「不確定性」，應持續觀察。

歐洲模式周日8時模擬圖（左圖）顯示，凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地轉有局部陣雨或雷雨。下周一8時模擬圖（右圖）顯示，鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式周日8時模擬圖（左圖）顯示，凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地轉有局部陣雨或雷雨。下周一8時模擬圖（右圖）顯示，鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

吳德榮 梅雨

延伸閱讀

吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來

梅雨季首波鋒面到 6縣市大雨特報 吳德榮：今晚最低溫

今明酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：周日鋒面到變天

上看36度高溫再熱3天 吳德榮：梅雨季首波鋒面周日到

相關新聞

救「行人地獄」 交長急喊：人走車全停

台南一對母女日前走在斑馬線上被左轉轎車撞上，一死一重傷。「行人地獄」案件頻傳，交通部昨以「最速件」函文各縣市，即刻全面推...

誘導頭頸癌細胞「鐵凋亡」 免疫療法可望獲加乘效果

國立陽明交通大學今天（5/10）表示，臨床醫學研究所教授楊慕華研究團隊發現，誘導頭頸癌細胞「鐵凋亡」（ferroptos...

擺脫行人地獄／公布高風險駕駛姓名？ 議員批民粹

台南市三歲余姓女童走斑馬線被車撞死、母親重傷住院，余父昨說，希望女兒的犧牲、妻子的傷痛，能喚起大家重視行人安全；哪怕是多...

擺脫行人地獄／專家：道路、號誌設計應一併檢討

行人走在斑馬線上遭撞事故不斷，交通部長王國材要求全面推動行人專用時相、行人早開時相。學者提醒推動該措施要「因地制宜」，並...

高溫上看34度日夜溫差大 吳德榮：梅雨季第二波鋒面周日到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受高壓環流影響，北台灣多雲時晴，其他各地...

華航787機隊規模增至24架 2028年前交機完畢

中華航空表示，今天董事會中通過以自購方式，將8架波音787-9客機選購權轉為確認訂單，主打旗艦級新世代產品，2028年交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦