今年全國首例 高雄路竹5旬男子確診日本腦炎

高雄市出現今年全台首例本土日本腦炎病例，個案是住路竹區一名50多歲男性，住家附近有水田、豬圈、雞舍等，患者出現典型的急性腦炎症狀，目前收治在高雄市某醫學中心。

衛生局簡任技正何惠彬表示，近5年來高雄每年有零星的日本腦炎案例，去年全國19例，高雄有1例，每年流行期是5至10月，高雄昨天出現今年第一例，也是全國首例。

據了解，該名患者5月1日起陸續出現頭痛、發燒、意識不清等症狀，經醫療院所採檢通報，10日確診日本腦炎，個案正住院治療。日本腦炎孳生源是水稻田，患者住家附近有多處正值灌溉期的稻田，附近還有雞舍、鴿舍、豬舍，屬高風險場域。

衛生局人員疫調發現，該名患者主要活動範圍以住家周邊為主，居住地周圍2公里內有9處豬舍，在個案居住地周邊水稻田病媒調查，並在豬舍懸掛捕蚊燈等防治措施，也加強附近民眾教育宣導及適齡兒童疫苗催種。

「打疫苗還是最有效方式！」衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒家長，應盡速安排家中幼兒接種。在豬舍等高風險場域工作者，可透過旅遊醫學門診，自費接種疫苗。

每年5至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬隻為病毒的主要中間宿主暨增幅宿主。患者經過5至15天潛伏期後出現臨床症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者會出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，神經性後遺症包括語言障礙、脾氣暴躁、性格異常。