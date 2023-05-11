長榮航勤工會拒百人入會 桃市府聲請解散

長榮航勤企業工會成立超過6年，上百名基層員工想入會卻不得其門而入，勞團昨到桃園市政府前陳情，要求立即開罰。桃園市勞動局表示，長榮航勤工會未依規定運作，違反工會法第43條，市府已行文禁止舉行會員大會和選舉，日前也向法院聲請解散長勤工會，一切依法行事。

「長勤無力處理，張善政出來面對。」桃園市產業總工會、長榮航空工會等團體昨上午前往市府門口抗議，提出長榮航勤企業工會入會爭議、桃園客運剝削與清潔隊初四開工等訴求，形成「三合一」抗議新手法。警方不敢大意，出動30多名警力守在門口與市府大廳，所幸未爆發肢體衝突。

長勤鄧姓員工批評，之前要求加入企業工會，卻被通知須「開會討論入會流程」，卻有員工可以直接遞交申請書入會，根本是兩套標準，市府應要求長榮航勤企業工會立即舉行理事會、依法同意基層員工入會，若仍拖延就該開罰。

桃產總顧問吳嘉浤表示，長榮航勤今年元旦期間爆發集體請假事件後，300名基層員工連署，要求被主管霸占的企業工會開放讓基層員工加入，市長張善政亦承諾會積極協調，未料1月18日遞交279份申請書後，長榮航勤企業工會竟持續阻擋，一再變更入會程序和違反工會章程。

吳嘉浤表示，市府3月曾公開表示，若企業工會限期不改善，將聲請解散工會，但現在還有100多人無法加入，實在看不到市府聲稱的「積極協調」和「強硬作為」。

市府勞動局勞資關係科長張哲航表示，今年3月8日依工會法第43條規定，停止長勤工會舉行會員大會及選舉會員代表，也依工會法第37條，本月2日具狀向桃園地方法院聲請解散長勤工會。

張哲航表示，勞動局多次與長勤工會聯繫、列席理事會輔導、開協調會、發行政指導函，並且限期要求工會依照工會章程所定程序，審查員工入會資格，但目前仍然有158名員工無法加入工會。