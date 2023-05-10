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米其林5月新入選 台北采采食茶、台南沙淘宮廟海產入列

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Cha Cha Thé Cuisine采采食茶」，由台灣高級時裝「夏姿．陳」創辦人王陳彩霞打造。圖／Cha Cha Thé Cuisine采采食茶提供。
「Cha Cha Thé Cuisine采采食茶」，由台灣高級時裝「夏姿．陳」創辦人王陳彩霞打造。圖／Cha Cha Thé Cuisine采采食茶提供。

米其林指南》今天公布5月新入選餐廳，共有8家位於台北、台南及高雄的餐廳進入《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南》新入選名單，分別是台北的法式料理「Cha Cha Thé Cuisine采采食茶」、時尚義大利餐廳「Inita」；台南的「城邊真味炒鱔魚專家」、「三好一公道當歸鴨」、「沙淘宮廟海產」；以及高雄的台菜餐廳「貳哥食堂」、創新菜餐廳「沐」與「溫度劑」。

台北的法式料理「Cha Cha Thé Cuisine采采食茶」，由台灣高級時裝「夏姿．陳」創辦人王陳彩霞打造，「文化」是她堅持的美感與信念。新生代主廚呂柏翰（Louis）與甜點主廚戴宜庭（Miranda），不時自中菜擷取靈感，將其完全解構之後，再以法式技法重組，呈現出屬於「Cha Cha Thé Cuisine采采食茶」的現代法料風貌。

Cha Cha Thé Cuisine采采食茶。圖／摘自米其林官網。
Cha Cha Thé Cuisine采采食茶。圖／摘自米其林官網。

位於台北市八德路三段的「Inita」，餐廳名字由Italy、Nippon、Taiwan組成，融合三地飲食文化，以時尚義大利菜呈現。米其林評審員指出，「義大利麵為現場桿製，滋味甚佳。主廚喜與顧客互動，過程猶如喜劇廚藝秀。」

Inita。圖／摘自米其林官網。
Inita。圖／摘自米其林官網。

位於台南東區東門路「城邊真味炒鱔魚專家」創立於1970年，炒鱔魚鑊氣十足，炒鱔魚意麵也是人氣菜色。米其林評審員同時推薦生炒花枝與麻油腰花，「後者鮮美可口，不妨一試。」

城邊真味炒鱔魚專家。圖／摘自米其林官網。
城邊真味炒鱔魚專家。圖／摘自米其林官網。

「三好一公道當歸鴨」座落於台南中西區府前路，創立於1949年，之後遷到現址。米其林評審員所推薦的是當歸鴨腿麵線，「其湯頭以當歸、甘草等熬煮，溫潤回甘；鴨肉則選用每日採買的溫體菜鴨，燉煮至軟嫩，搭配保有口感的紅麵線，簡單卻滋味悠長。」

三好一公道當歸鴨。圖／摘自米其林官網。
三好一公道當歸鴨。圖／摘自米其林官網。

位於台南中西區西門路二段的「沙淘宮廟海產」，是當地有近60年歷史的老字號，米其林評審員推薦臺式炸豬排金黃酥脆，「搭配馬鈴薯沙拉，十分美味。」店裡的關東煮搭配特製醬料，也是人氣品項。

沙淘宮廟海產。圖／摘自米其林官網。
沙淘宮廟海產。圖／摘自米其林官網。

台菜餐廳「貳哥食堂」位於高雄鼓山區青海路，提供滋味美好的台式家常菜。米其林評審員特別推薦招牌菜化骨醬燒秋刀魚，「一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，甚是下飯。」

貳哥食堂。圖／摘自米其林官網。
貳哥食堂。圖／摘自米其林官網。

創新菜餐廳「沐」位於高雄新興區復橫一路，以套餐方式供應，大量採用在地漢方藥材與香料入菜，料理方式多為鍋煎與火烤。在肉類主菜當中，米其林評審員特別建議要品嘗的是肉香味美的無骨牛小排。

沐。圖／摘自米其林官網。
沐。圖／摘自米其林官網。

「溫度劑」也是創新菜餐廳，位於岡山區公園東路，店裡只有6個座位，沒有制式菜單，而是由主廚根據當季新鮮食材設計菜色。米其林評審員特別推薦「波特菇鑲肉，還有選用海水養殖虱目魚的魚肚飯。」

溫度劑。圖／摘自米其林官網。
溫度劑。圖／摘自米其林官網。

餐廳 米其林 義大利

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