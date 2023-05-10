防止狒狒脫逃六福村六項改善措施 林務局二勘複檢認可

農委會林務局今日上午會同農委會畜牧處、新竹縣政府，並邀請台北市立動物園區長及照養員、農業科技研究院所長陳正文、國立師範大學教授王穎，針對3月31日六福村野生動物園進行狒狒區現勘結論一個月建議改善項目，包含圍牆電牧線改善、園區工作人員防脫逃教育訓練、緩衝區及圍牆外樹木修剪、出入口嚴格管理、餵食點增加及每日空拍機掌握狒狒狀況等進行複查。

根據現勘以及六福村的改善設施，林務局認為，大致符合改善要求，至於野生動物狒狒區何時重新開放，要等到半年內完成動物清點與植入晶片後，才會再評估。

林務局表示，前次防脫逃設施複檢現勘結果，六福村於既有圍牆設施防逃電牧線設置數量由原先1條增加至4條，材質選用耐候的白鐵；圍牆外及緩衝區電圍欄外植栽樹木全數進行修剪，增加2至3米空間避免樹木生長過長或傾倒使狒狒有機會攀爬逃出。

而管理模式部分，除每日持續以空拍機掌握狒狒狀況，也在4月20日完成全園防脫逃訓練，目前於狒狒區電門出入口安排兩名人員全日管理進出，同時即時監控園區內狒狒狀態，一旦發生脫逃可能，立即預警通報並啟動防脫逃計畫，防止狒狒任何脫逃可能發生。

林務局表示，為加強防止脫逃可能，除前次現勘要求1個月內改善項目外，六福村園方自行於緩衝區至狒狒區出入口周邊設置電子圍籬，建置完成後全區圍牆會增設共14具監視器，進行全區影像管理，一旦狒狒穿越圍籬，系統會即時發報予園方管理人員，同時記錄穿越動物影像，藉此更強化園方對於脫逃動物掌握程度及即時因應時效。

林務局說，目前六福村已依前次現勘結論，與農科院密切合作，每日定時提供狒狒影像，相關AI辨識模型已初步完成，但影像數據量龐大，為求模型更為精確，農科院已與國家高速網路與計算中心合作，建立雲端空間供影像儲存及計算，六福村也會持續與農科院討論如何有效進行全場域同步影像取得。

林務局表示，今日複勘主要針對前次現勘結論進行複檢，大致已符合改善要求。專家學者也考量狒狒屬於具社會結構的群居物種，除固定4處餵食點外，建議增加2處不固定餵食點，6個月後完成狒狒清點及登註記工作後，整體場域可規劃增加遮陽設施、並於緩衝區至狒狒飼養區柵欄部分增加2至3米高光滑平面，加強防脫逃結構。

至狒狒登註記工作相關規劃細節，實務上涉及動物習性、動物福利及未來展演場域整體規劃，已請六福村盡速規劃，將邀請展演管理單位及動物福利專家共同討論。