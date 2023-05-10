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誘導頭頸癌細胞「鐵凋亡」 免疫療法可望獲加乘效果

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
臨床醫學研究所教授楊慕華（右）研究團隊發現，誘導頭頸癌細胞「鐵凋亡」可提升腫瘤免疫治療效果。圖／陽明交大提供
臨床醫學研究所教授楊慕華（右）研究團隊發現，誘導頭頸癌細胞「鐵凋亡」可提升腫瘤免疫治療效果。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學今天（5/10）表示，臨床醫學研究所教授楊慕華研究團隊發現，誘導頭頸癌細胞「鐵凋亡」（ferroptosis）可提升腫瘤免疫治療效果，該項發現今年四月刊登於國際期刊《Advanced Science》。

陽明交大指出，鐵凋亡是近年新發現的細胞死亡過程，細胞在代謝鐵的過程中會產生自由基堆積在細胞膜上，自由基無法被正常清除就會導致細胞破裂死亡。

陽明交大表示，腫瘤細胞表面的免疫調節分子PD-L1是免疫療法作用重要標的，但對於部分轉移復發性頭頸癌，其癌細胞的PD-L1可能表現不足，從而影響免疫療法效果。但陽明交大和台北榮總研究團隊發現，只要增加腫瘤細胞鐵凋亡特徵，就能提升腫瘤細胞PD-L1分子表現量，進而提升免疫療法的效果。

研究團隊分析頭頸癌檢體，發現檢體中鐵凋亡訊號與腫瘤發炎特徵息息相關，顯示鐵凋亡是會引起免疫反應的細胞死亡方式。研究進一步注射鐵凋亡誘導劑至細胞株及小鼠腫瘤部位後，確實觀察到誘導劑對癌細胞的抑制作用，以及活化腫瘤微環境中的免疫細胞效果。此外，誘導癌細胞鐵凋亡會明顯增加PD-L1表現，故鐵凋亡誘導劑搭配免疫療法在動物實驗中有加乘療效。

陽明交大也指出，近年曾有美國研究團隊發現免疫療法能增加腫瘤細胞的鐵凋亡，證實鐵凋亡誘導劑與免疫療法結合是潛在的癌症治療方法。該項研究則直接證實鐵凋亡本身可抑制癌細胞，透過腫瘤微環境的調控，達成免疫療法的加乘效果。

楊慕華表示，免疫療法在臨床上已是腫瘤治療主流，但如何增強腫瘤對免疫療法的療效，使原本反應不佳的腫瘤能在藥物誘導下提升免疫治療反應，是目前研究的重點。研究顯示誘導癌細胞產生鐵凋亡，以增強免疫治療效果，有望成為新的癌症治療策略。目前雖然尚無可用於臨床的鐵凋亡誘導劑，但研究揭示了頭頸癌鐵凋亡治療和免疫調節的機制，有助於未來發展新的治療策略和藥物研究基礎。

腫瘤 陽明交大 癌細胞

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