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孕哺醫恐被迫值大夜班 綠委轟醫院評鑑大開性平倒車

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為台北市醫師職業工會秘書徐維琪、婦女新知基金會秘書長覃玉蓉、台北市醫師職業工會代表李醫師、民進黨立委范雲、陳靜敏。圖／台北市醫師職業工會提供
左起為台北市醫師職業工會秘書徐維琪、婦女新知基金會秘書長覃玉蓉、台北市醫師職業工會代表李醫師、民進黨立委范雲、陳靜敏。圖／台北市醫師職業工會提供

疫情趨緩後，衛生福利部重啟醫院評鑑，但根據醫策會公布之最新版評鑑基準，原本比照勞基法第49條第一項保障懷孕哺乳的醫師不用值大夜班的條文，已遭刪除，取而代之的內容，是比照罰則較輕的職業安全衛生法第31條第一項。台北市醫師職業工會與多位執政黨立委、婦女新知基金會召開記者會，痛批衛福部身為主管機關，不盡快將相關保障直接入法，還在評鑑條文大開性平倒車、罔顧醫師孕產權益。

民進黨立委范雲指出，聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）》第4條及第11條皆提到，締約國應提供母性保護措施，並在工作方面享有健康、安全、生育機能之保障；而國際勞工組織（ILO）在2000年所發布之「母性保護公約」（C183），也要求會員國應針對女性生產及產後，提供相關就業保障。

「衛福部不要讓女性醫師的權益被軟土深掘！」范雲表示，雖然大法官釋憲將勞基法第49條第一項判定違憲，但釋憲後大法官也正式澄清，其他像次的母性保護規定依然有效，勞動部也已提出修正草案。衛福部這次卻片面引用大法官釋憲當擋箭牌，刪除母性保護相關評鑑條文，這不但是對釋憲重點的錯誤理解，也忽視勞動部先前特地出面澄清、保護孕哺勞工權益的精神。

護理師出身的民進黨立委陳靜敏表示，經過三年的疫情肆虐，醫院扮演著防疫的重要角色，疫情較趨緩，又馬上就要面臨醫院評鑑，這次評鑑條文一出，相信必定造成醫界譁然。她提醒衛福部及醫策會，唯有充分的溝通才有完善的政策，才能讓醫界對「評鑑的美意」有感。

台北市醫師職業工會代表李醫師表示，醫療體系長期人力不足、高工時、高工作密度，已經很不利於懷孕生產和育兒，適用《勞基法》的只有住院醫師，占比不到全體醫師人數的十分之一。評鑑比照勞基法的內容，等於是最後一道防線後，連這都刪除，根本無法期待醫療機構會發揮善意、施行優於法規的職場母性友善措施。更何況勞資協商不易，勢必會有許多女醫師委曲求全，被迫頂著孕肚或脹奶值大夜班，或刻意延後懷孕時程。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，台灣本來就是個工時極高的國家，竟還允許任何一個職業無毫無限制地夜間輪班工作，連懷孕醫師夜間工作的限制，這種夜間工作規範裡最基本的權益保障，都放在管制效力極低的醫院評鑑一個小小項目裡，今天還把這一個小小的項目刪掉，讓醫師難以生育照顧下一代，台灣毫無疑問會繼續穩坐全球生育率最低前三名。

醫師 衛福部

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