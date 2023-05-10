中國官方仍未開放！陸客來台望穿秋水 交部：無具體時程

旅宿業者望穿秋水，陸客仍來不了台灣！國民黨立委洪孟楷10日至立法院質詢陸客來台的進度，暑假旅遊旺季是否有機會讓陸客來台？交通部部長王國材回應說，中國官方至今沒有開放陸客到台旅遊，但會持續與中國民間旅行社保持聯絡，但拍板開放的進度，會仍尊重陸委會的溝通成果。

歡迎陸客來台

航政司長何淑萍表示，疫情前，小三通有四條航線，每天約有25班航班服務，疫情趨緩後，農曆春節期間部分重啟小三通航班，並持續擴及量能。她說，至於陸客來台的狀況，2019年陸客來台的人數約271萬人，但隨疫情後雙方交流中斷，但雙方旅遊並非我國單方面能促成，還需要更多對等的溝通。

「政府始終保持著歡迎大陸旅客來台觀光的立場，」她表示，目前會持續與中國民間的旅行社保持溝通、並時刻注意市場動向，也會辦理台灣美食宣傳活動，保持台灣旅遊的聲量。

是否有上層壓力？

國民黨立委洪孟楷表示，當時禁航為了配合防疫工作，現在還有防疫工作嗎？王國材坦言，「現在沒有防疫工作」。洪孟楷追問，所以要不要恢復兩岸觀光，為台灣注入觀光量能？王國材回應，目前的重點是中國官方仍未開放。

洪孟楷指出，「你是不是心理苦不說，有沒有大小姐的壓力？」王國材直言，你想太多了。洪孟楷追問，缺乏陸客的狀況下，廣大的旅宿或餐飲業者都苦哈哈，難道沒有持續與中國官方聯絡？

王國材說，觀光開放還是需要雙方的共識，不然「我們喊著開放，中國仍祭出限制，也沒有用」。至於洪孟楷是否有具體時程，陸客可能於暑假前來台嗎？王國材僅回應，目前交通部持續與中國旅行社交流，至於中國態度，仍尊重陸委會溝通的狀況。

台灣可以先開放

交通部曾表示，兩岸觀光應基於平等互惠的原則，台灣仍限制觀光團到大陸旅遊。對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也曾呼籲，台灣可以先解除禁令，因為台灣4千家旅行社中，八、九成都有組團到大陸觀光的業務，台灣先開放，「就是在恢復兩岸旅遊一事上向前跨出一步」。

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