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全國18萬遊蕩犬比新生兒更多 零撲殺政策立委要求配套

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，動保法修法夜市禁止娛樂動物，目前修法規範僅針對哺乳類動物。記者曾原信／攝影
農委會主委陳吉仲表示，動保法修法夜市禁止娛樂動物，目前修法規範僅針對哺乳類動物。記者曾原信／攝影

最新農委會統計，全台推估遊蕩犬隻達18萬隻，比台灣一年13萬新生兒還多；農委會執行零撲殺政策已經6年，但遊蕩犬隻數量越來越多，危害台灣原生野生動物，也增加人犬衝突。

立委提出資料顯示，以壽山地區為例，山羌數量和10年前相比，數量減少超過90%，主要是因為遊蕩犬隻造成山羌數量下滑，不只山羌，還包括水鹿、山豬、山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、台灣獼猴、台灣野兔等都有這樣現象，要求農委會檢討。

立法院經濟委員會邀請陳吉仲就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告，並備質詢。

109年度全國遊蕩犬調查結果，全台遊蕩犬隻數量為15萬5869隻，根據最新的調查資料，全台遊蕩犬隻已達18萬隻，比台灣一年13萬新生兒更多，遊蕩犬隻造成環境髒亂，農作物的侵害損失，甚至野生動物死亡，收容中心爆滿等問題，全民承擔。

立委邱志偉表示，根據國家自然公園管理處110-111年度壽山國家自然公園哺乳類族群與流浪犬現況調查。壽山地區山羌相較10年前，減少超過10%，遊蕩犬隻是造成山羌數量下滑的主要原因，對野生動物造成嚴重威脅，特別是山羌，已經出現區域性滅絕。

他說，2019年科學報告期刊，長達六年研究，證實遊蕩犬隻犬貓對於原生哺乳類動物造成影響，包括水路、山豬、山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、台灣獼猴、台灣野兔，遊蕩遠之干擾越多，原生種越不豐富，原生物種會避開遊蕩犬隻；根據特生中心統計，2018年以後，每兩隻救傷的穿山甲，就有一隻受遊蕩犬隻攻擊。

邱志偉表示，零撲殺政策已經執行6年了，如果這是既定政策，但必須要有配套措施，遊蕩犬隻已經到18萬隻，但全國公立收容所的量能最大，犬隻收容不到一萬、貓不到1700隻，占所有遊蕩犬隻僅3%，其他都沒辦法收容入公立收容，應與縣市合作提升收容目標。

陳吉仲表示，目前會盤點出遊蕩犬熱區，要求不得餵養，違反相關規定，會利用環保署廢清法開罰，同時會進行移除絕育，也會提供經費與人力，與民間團體合作執行。

農委會畜牧處副處長江文全表示，目前盤點出全台9個遊蕩犬隻熱區，預計每年設立移除率達到八成，才有辦法控制人犬衝突。

農委會表示，這9到10個熱區，主要是石虎、穿山甲原生野生動物出沒處，包括台中、苗栗、南投三縣市。

農委會 流浪犬 零撲殺
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