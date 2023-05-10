把握發育黃金期 幼兒專責醫師 寶寶的醫療管家

國內少子化問題嚴重，為照顧幼兒健康，衛福部2020年起試辦「幼兒專責醫師制度」，今年於全國22縣市全面推動。衛福部表示，幼兒3歲前為培養生長發育的黃金時期，幼兒專責醫師提供幼兒自出生到3歲前，包括照護需求、疾病預防及健康促進等服務，家長可選擇在有參與的基層醫療院所，讓專責醫師擔任寶寶的「醫療管家」。

參與「幼兒專責醫師制度」的新竹縣小兒科診所醫師麥建方說，曾收案一名2歲多幼童，父母在台北上班，由經營雜貨店的阿公阿嬤照顧，但工作忙碌，只好將幼童放在視線所及的房間裡，平時只有一狗、一貓及一籠小鳥陪伴，房間裡的電視總是播放著卡通。幼童在缺乏與親人互動和刺激下，出現語言發展遲緩。

「幼兒發育遲緩，很多時候是忽視，但卻是因為愛。」麥建方說，此名幼童的阿公阿嬤雖努力照顧，但未注意互動和刺激，所幸父母後來帶著孩子北上工作，經幼兒專責醫師協助跨縣市合作，進入早療幼兒園，三周後開始講話，三個月後「嘰哩呱啦」，六個月後就與一般孩子無異。

屏東縣瑪家鄉衛生所主任江麗香指出，衛生所曾收案一名未成年媽媽，直到懷孕7至8個月才進行第一次產檢，同時是高風險孕產婦，家庭、經濟等資源不足，經由幼兒專責醫師制度，透過資源互助分享，加上媽媽願意負擔照顧孩子的責任，也重新回到學校完成學業，孩子十分快樂成長。

衛福部長薛瑞元說，「幼兒專責醫師制度」有小兒科、家庭醫學科等專科醫師介入，完善幼兒疫苗排程計畫，並讓護理師知道如何教導父母親，進行幼兒個案衛教管理，讓小朋友定期回診、追蹤，早期進入發展評估、確診及治療，至今推行至全國縣市。

薛瑞元指出，未來將再整合婦產科醫師，進一步由各縣市衛生局通知所有進行接生的醫療院所及醫師加強推廣，針對新生兒提供幼兒專科醫師，涵蓋率希望達到百分之百。