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國境解封後快速回升 今年旅運量上看2800萬人次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃機客運量破1000萬人次，2023年旅運量上看2800萬人次。圖／桃園機場公司提供
桃機客運量破1000萬人次，2023年旅運量上看2800萬人次。圖／桃園機場公司提供

國境開放，進出境人數增多，根據統計，2023年客運量今日突破1000萬人次，4月平均日運量為9.1萬人次，已達疫情前的68％，全年旅運量預估上看2800萬人次，為疫情前年運量的58％。桃園機場表示，因應未來運量成長需求，疫情期間加速設施整建、興建第三航廈，另政府在疫情間對相關產業辦理紓困維繫產業活力，成為役後復甦階段旅運明顯成長的重要推手。

桃機董事長楊偉甫表示，桃園機場為東亞重要轉運樞紐，疫情前每年旅運量均以3至5％幅度成長，營運效率及服務品質備受國際肯定。2020年面對疫情挑戰，除積極配合政府嚴守國門防疫政策，也投入238億元紓困經費，協助總計130多家相關產業業者度過困難，維繫機場相關產業經營活力。

同時，更把握運量低檔更新基礎設施，如眾所矚目的第三航廈，在成功克服國際封鎖及缺工、缺料市場環境下，在2021年7月動工，整體計畫進度已46％，7月即將進行航廈巨柱吊裝的重要里程碑，力拚完工後提升服務量能，讓第三航廈「飛鳥展翼」的飛翔意象，展現台灣韌性活力，為推升國家經濟動能注入活力。

桃園機場指出，2022年10月13日宣布邊境解封後，桃園機場平均日運量從2.1萬人次起，逐步成長到4月的9.1萬人次，相較於其他亞洲機場，自開放半年以來（2022年10月13日至2023年4月23日），運量成長達68.6％，高於鄰近標竿機場；另因應解封後的旅客及商機，截至4月底，商家開業比例已達疫情前79％。

桃園機場表示，當全球逐漸走出疫情陰霾，桃園機場在迎接新旅程之際，也肩負更大責任，秉持最高規格，推動第三航廈及第三跑道等重大工程完工，打造智慧機場提升營運效率，因應逐漸成長的樞紐機場客貨需求趨勢，以及結合新自由貿易港區籌畫，帶動航空城產業發展藍圖逐漸實施東亞轉運樞紐，加速建設為航空公司及旅客提供最優質服務，相信福榮景再創高峰指日可待。

紓困130多家業者渡過困境，維繫機場相關產業營運活力。圖／桃園機場公司提供
紓困130多家業者渡過困境，維繫機場相關產業營運活力。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 邊境解封

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