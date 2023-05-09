恐多型別流行！3歲女童口腔破、發燒持續染腸病毒71型

腸病毒進入流行期，近期腸病毒就診人次呈上升趨勢且是2017年以來同期最高；另新增1例腸病毒71型輕症病例，個案為北部3歲幼童，所幸住院兩天後已出院。疾管署副署長羅一鈞表示，未來一個月都是腸病毒流行高點，家長和托育機構都要特別注意小朋友衛生習慣以及是否出現重症徵兆。

疾管署統計，上周（2023年4月30日至5月6日）國內腸病毒門急診就診為1萬1252人次，較前一周1萬230人次上升10.0%，已達流行閾值的1萬1000人次，進入腸病毒流行期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增1例腸病毒71型輕症病例，個案為北部3歲女童，於今年4月下旬出現摳腔疼痛症狀，兩天後出現發燒症狀，至診所就醫判定為腸病毒返家休養。但三天後口腔疼痛情形未改善，且發燒症狀持續，赴急診就醫，經檢驗確定為腸病毒71型，治療後症狀改善已出院。

林詠青表示，女童的同住家人無疑似症狀，但就讀的幼托機構發現有其他學童感染腸病毒，不排除出現交叉感染。

今年腸病毒71型輕症病例累計9例。另腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童；預期今年可能為多型別流行。

疾管署提醒，腸病毒傳染力極強，在人與人密切接觸、互動頻繁的處所，如家庭、校園及安親班等地方最容易傳播，多型別流行重複感染風險提高，請民眾提高警覺，大人小孩皆應注意個人衛生，落實正確勤洗手以及環境清消，以降低腸病毒感染風險；另由於大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，提醒大人工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以避免腸病毒危害幼兒健康。