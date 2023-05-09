衛福部表揚84名典範護理人員 醫師立委讚：是醫界媽祖

5月12日是護理師節，衛生福利部舉辦頒獎典禮，表揚84位衛福部所屬醫院的護理人員。衛福部部長薛瑞元致詞時他說表示，防疫期間，部立醫院的護理人員是第一線中的第一線，幫助台灣成功守住疫情，要向所有護理人員致敬。現在雖已降級改類，很多事仍不容輕忽，希望大家繼續努力。兩位醫師出身的民進黨立委邱泰源、林靜儀也到場擔任頒獎人，大讚護理人員是「醫界媽祖」，承諾會繼續支持護理專業、推動友善職場。

薛瑞元表示，他今天第一個會議室主持衛福部的疫情防疫會報，所以遲到了，但仍要親自來嘉許護理人員在疫情中的表現，希望衛福部的一點點心意，能為護理人員增添一點光采，願意繼續提供很的服務，給病人優質的照顧。他也鼓勵部立醫院護理人員，如果有任何委屈，都可以盡量找醫福會(附屬醫療及社會福利機構管理會)執行長反映。

邱泰源表示，醫療體系最重要的精神就是照護(caring)，醫師整個訓練過程都是一步一腳印地向護理人員學習。護理同仁對於整個醫療環境的貢獻最多，護理人員照顧民眾也照顧醫師，是疫情期間醫界團結守住社區的關鍵力量。打造更多照顧護理同仁的醫療環境也是醫師立委們念茲在茲、全力以赴爭取中的議題。

「護理人員是醫療界的媽祖！」林靜儀表示，過去醫療強調犧牲奉獻，但沒有一個行業應該用犧牲奉獻作為核心價值，如果護理人員需要例行性地彎腰跪地為病人服務、表演禮貌讓病人心情好，這些都是不對的。她將繼續努力讓護理專業被看見，改善護理職場中的不友善。

醫福會指出，本次獲獎人員是從衛生福利部所屬27家醫院共9456名護理人員中，遴選出84位優良暨資深典範護理人員，錄取率僅0.87%，十分不容易。獲獎者都展現對護理工作的高度熱忱，致力於提昇照顧品質與護理專業，尤其在疫情期間盡其所能，為防疫工作貢獻全部心力。