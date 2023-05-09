家屬照顧失能者也要重訓練 奇美醫院：「別只幫他做」

奇美醫院今天舉行記者會呼籲家屬照顧失能者也要著重訓練，別只「幫他做」。護理部出院準備專任護理師鍾家媛指出，生病需要他人照顧是國人根深蒂固觀念，照顧年長者仍以「幫他做」為主，失能者缺乏練習與活動機會，失能與被照顧需求反而更多，也忽略了年長者的自主性與尊嚴。

院方舉病患82歲林爺爺為例：跌倒入院，發現脊椎壓迫性骨折，起身需穿著背架，無法久坐或站立，大多需人協助。出院後七天內居家服務員到宅協助洗澡、洗頭、關節活動，物理治療師也指導居家服務員與媳婦學習維持坐姿、下床轉位至輪椅技巧。

居家服務與復能訓練兩周，林爺爺已進步到可以自己坐在床邊轉位到輪椅上，也能自己進食、洗漱，林爺爺對恢復自我照顧能力感到滿意，自信心提升，家屬也能放心返回職場。

72歲吳阿嬤帕金森氏症出院需協助下床與坐輪椅，不願外出。復健部物理治療師利用彈力帶訓練肌肉力量，教導吳阿嬤及家屬在家練習坐至床緣、練習坐姿與下軀幹平衡等簡易復能活動。使用助行器練習坐到站立、移位至輪椅。當吳阿嬤可用助行器站立時，心情開朗許多，願意推輪椅外出散步，期待外出作美髮、逛街和吃美食。

出院準備專任護理師鍾家媛說，復能服務是以個案看重的活動為目標，才能激發接受訓練動機。例如目標是能去上廁所，治療計畫就是指導照顧者協助個案練習坐起、使用助行器站起，再從使用便盆椅，逐漸到使用助行器走到廁所，因為每天有多次如廁，都是練習機會，患者動作、平衡與行走能力將逐漸進步。

鍾家媛說，訓練目標是在盡可能減少照顧者協助發揮最大潛能來盥洗、更衣、上廁所、進食、外出等日常活動。服務主要對象以近期功能退化、有潛能可進步者為主，個案須有學習能力，能聽得懂並遵從指令，訓練意願也很重要，動機越高，訓練成功的機會也越高。

奇美醫院表示，院方轉介長照使用率達8成以上，「無縫接軌是台南之最」。1995年開始提供出院準備服務，一入院即啟動，確保病人在出院後能獲得持續照顧。主動設計出院準備系統篩選高需求個案，及早發現長照需求，降低人為判斷錯誤。

院方表示，轉銜長照服務量從2019年605人提升到2022年892位，出院後7天內服務到位比率從2019年39.6%提升至2022年71.8%，是台南醫學中心之最。不過仍以喘息與照顧服務為主，僅有10%個案接受復能服務，意願仍低。住院有需求者可洽出院準備服務；家中有需要申請者請撥打1966或用線上申請。