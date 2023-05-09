鐵道局1天出包2次！怪手扯斷電車線 首班列車受影響

交通部鐵道局1天出包2次，繼嘉義南靖高架工程承包商業間施工忘記收工作車，導致清晨區間車撞上零件受損，今清晨也在新馬站進行截彎取直工程時，因承包商不慎扯斷電車線，台鐵接獲通報後漏夜搶修，所幸僅清晨第一班列車受影響，台鐵表示將針對損失求償、鐵道局表示，未來會更加謹慎。

鐵道局副局長溫代欣說明，今清晨0時50分，承包商在普悠瑪出軌地點新馬站，進行路線截彎取直工程，在操作怪手時不慎溝段台鐵電車線，導致脫落20公尺，台鐵接獲通報後緊急派員漏夜搶修，並於今清晨4時許搶修完畢。

溫代欣表示，僅對第一班列車造成影響，但確實是承包商沒有注意電車線所導致，未來會要求承包商更加謹慎，另後續也會跟廠商進行求償。