幼兒3歲前發育黃金期 衛福部擴及全國推動幼兒專責醫師

國內少子化問題嚴重，為照顧幼兒健康，衛福部2020年起試辦「幼兒專責醫師制度」，今年推動至全國22縣市。衛福部表示，幼兒3歲前為培養生長發育黃金時期，幼兒專責醫師提供幼兒自出生到3歲前，包括照護需求、疾病預防及健康促進等服務，家長可選擇在有參與「幼兒專責醫師制度計畫」的基層醫療院所，讓專責醫師來擔任寶寶的「醫療管家」。

參與「幼兒專責醫師制度」的小兒科醫師麥建方說，臨床曾收案二歲羅小妹妹，因阿公、阿嬤照顧常讓孩子長期待在一個人的空間，造成發展遲緩，一歲半連一個字都講不出來，最後啟動家訪，雖然藉由親子共讀希望改善孩子發育情形，但效果不佳，最後只好到醫院進行早期療癒，目前介入語言治療後，女童今年兩歲發育遲緩情形已有改善。

屏東縣瑪家鄉衛生所主任江麗香說，衛生所曾收案一名未成年媽媽，直到懷孕7至8個月才進行第一次產檢，同時也是高風險孕產婦，且家庭、經濟等資源不足，而經由幼兒專責醫師制度，透過資源互助分享，加上媽媽願意負擔照顧孩子的責任，也重新回到學校完成學業，孩子也十分快樂成長，可見幼兒專責醫師制度的重要性。

衛福部長薛瑞元說，每個寶寶都能健康成長是所有家長的心願，「幼兒專責醫師制度」為擔任屏東縣衛生局長時發想「幼兒守護天使」的概念，並於前部長陳時中任內，由當時醫事司長石崇良規劃推動。自2020年起試辦「幼兒專責醫師制度計畫」至2022年，共收案13萬人，讓家長們在無需支出額外費用下，找到專為寶寶量身打造個人化健康管理的專責醫師與團隊。

薛瑞元說，該計畫起初為6縣市加入，隨後推廣至10縣市，但國內小朋友會隨著家長遷來遷去，或是交由阿公、阿嬤照顧，很容易無法追蹤，因此全國資訊系統須準備好，包括由小兒科等專科醫師介入，完善幼兒疫苗排程計畫，並讓護理師知道如何教導新手爸媽，進行幼兒餵養、健康等管理，更讓小朋友定期回診、追蹤，早期進入發展評估、確診及治療，降低家暴、發展遲緩等事件發生，以及配合優化兒童醫療網制度。

國衛院兒研中心執行秘書長陳美惠說，家長可到衛福部「幼兒專責醫師個案管理追蹤系統」，加入「幼兒專責醫師制度」計畫，讓每一個幼兒都有專科醫師照顧，該計劃於2020年開始推動，起初6縣市、202家醫療院所及376名醫師參與，共收案3.5萬名未滿3歲幼童，2022年共10縣市、432家醫療院所及739名醫師參與，共收案9.5萬名未滿3歲幼童。

陳美惠指出，其中包括脆弱家庭、發展遲緩及早期療育需求個案，未成年孕產婦、高齡產婦等等指定收案人數，也從2020年230人，大幅增加至2022年的3920人，以得到必要的照護，

薛瑞元說，希望從今天開始，讓全國所有幼兒都能加入「幼兒專責醫師制度」，未來將再整合婦產科醫師，進一步由各縣市衛生局通知所有進行接生的醫療院所及醫師加強推廣，針對新生兒提供幼兒專科醫師，涵蓋率希望達到百分之百。