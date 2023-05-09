衛福部國家中醫所訪越南 分享清冠一號研發成果

衛福部國家中醫所近日赴越南胡志明市參訪、交流，除與當地醫院和醫藥大學分享清冠中藥研發成果，也討論共同開發中醫藥複方，一起做跨國臨床試驗拓展雙邊市場的合作機會。

駐胡志明市辦事處教育組組長陳和賢表示，衛生福利部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰一行4日至5日前往胡志明市國家大學醫學院傳統醫學系、胡志明市醫藥大學傳統醫學系、胡志明市傳統醫藥醫院、胡志明市傳統醫藥研究院訪問。

衛福部國家中醫所在會談中介紹用於治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的複方中藥清冠一號及清冠二號，並說明已見諸多篇國際研究的相關治療機轉與臨床數據治療成果。

衛福部國家中醫所人員並觀摩兩間傳統醫藥醫院的醫務行政運作，包括掛號取藥、分科、病床門診、醫師診療例如推拿針灸治療、醫藥熬煮製作等，藉此了解台越傳統醫藥在病人照護、政策法規的異同。

陳和賢指出，衛福部國家中醫所這次也和參訪的機構討論人員互訪、訓練計畫，包括安排醫師前往衛福部國家中醫所短期訪問，以及若有越南中醫藥系所的學生去台灣就讀研究所，衛福部國家中醫所也可以共同指導論文。

陳和賢說，雙方還討論共同開發中醫藥複方，一起做跨國臨床試驗，有助取得當地藥證，開拓雙邊市場。

他表示，此外，台灣現在的中藥材大多數由中國進口，為了拓展進口來源，明年還計劃帶台灣的藥廠到越南考察天然環境，討論在越南契作高品質草藥的可能性。