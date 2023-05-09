4歲童狂燒五天！原來是這病毒惹禍 醫示警：近期病人會大增
換季時容易感冒，要注意身體變化，近日有醫生指出，一名兒童患者高燒數日，檢查後才發現確診hMPV（人類間質肺炎病毒），可以預期近期門診內，發燒且併有肺炎的病人應會大幅增加。
林智葳在臉書《醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師》發文指出，一名4歲左右的患者三天內反覆發燒，體溫到達39度，症狀包括：咳嗽有痰、鼻水、輕微喉嚨痛等。燒到第三天時回診，身為兒科醫師的他難免有些焦慮，但想說孩子發燒的時間已經漸漸拉長，感覺要逐漸退燒，沒想到回家後又繼續高燒兩天。
林智葳指出，孩子燒到第五天時，他也請父母無論如何都要轉診去醫院檢查，結果X光片呈現肺炎，微生物證據為hMPV（人類間質肺炎病毒），「雖然hMPV沒有特定的抗病毒藥物，可以治療也不容易引發重症，可是它容易讓孩子高燒數日，有些甚至到第七天才退燒，引發肺炎的特性還是不容忽視。」
林智葳進一步表示，如果本身就有氣喘、呼吸道過敏等體質的人更要多加注意，可以預期近期門診內，發燒且併有肺炎的病人應該會大幅增加，請各位多加小心。
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