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天氣轉晴逐漸變熱 吳德榮：周末再迎第二波梅雨

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
今起天氣轉晴逐漸變熱，周末再迎第二波梅雨。本報資料照片
今起天氣轉晴逐漸變熱，周末再迎第二波梅雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，首波梅雨過後轉晴，今起天氣愈來愈暖，周六再迎另一波梅雨。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天各地多雲時晴，近山區偶有零星雨。北台白天舒適、早晚微冷，南部白天微熱、早晚涼。各地區平地氣溫：北部17至24度，中部19至29度，南部20至33度，東部18至29度。

他指出，「梅雨季」首波鋒面雖非「滯留性鋒面」，還是帶來對台灣水資源有貢獻的降雨，並有輕微的災損；可見5、6月間，「移動性鋒面」及其伴隨的中、小尺度系統，亦應受到重視，而非僅聚焦於「滯留性鋒面」。這也是中央氣象局將5、6月定義為「梅雨季」的原因之一。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至周五受高壓環流影響，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率。各地氣溫升，白天暖熱(北部30度，南部35度)，早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，周六起至下周一台灣附近漸轉弱西南風，中低層水氣亦逐漸增多，有利於「梅雨季」第2波「移動性鋒面」發展；但各國模式模擬對降雨的強度、時空分布，仍有不小差異，顯示有「不確定性」，需持續觀察資料的調整

梅雨 吳德榮 災損

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