不讓行人 大執法首周取締4萬件

為擺脫「行人地獄」惡名，警政署本月一日起路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等四大違規，首周取締四萬一六九○件、開罰四千多萬元。警政署說，執法沒有期限，持續加強取締及宣導，建立正確用路觀念。

警政署統計本月一日至前天取締件數，「路口不停讓行人」五六二一件，較去年同期增加四五五五件；「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」二一八五件，增加一二五三件；「人行道違規停車與違規臨時停車」三萬一六二○件，增加五三二○件；攤販占用車道等「道路障礙」二二六四件，增加一四五二件。

各地警局以轄區前十大易肇事、違規路段為執法重點，預計一個月後分析相關交通事故狀況，評估執法成效。警政署說，民眾發現車輛不停讓，可敘明違規事實及檢具證據檢舉，警方查證屬實立即舉發。

交通部已修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，汽、機車行經行人穿越道未讓行人，或轉彎時除禁止行人穿越路段不暫停讓行人通行，三月卅一日起，大、小型車一律處三千六百元罰鍰，機車一千二百元。