孕哺醫恐輪夜班 醫轟衛福部

最新版醫院評鑑刪除「不得使妊娠或哺乳期間之女醫師於午後十時至翌晨六時之間內工作」 條文，引發眾多女性醫師不滿，擔心懷孕時還需輪值夜班。為此，醫師勞動團體將於本周三上午與立委、民團召開記者會，譴責衛福部曲解性別平權意旨。

台北市醫師職業工會調查上百位女醫師對於此事看法，結果顯示，八成反對修改條文。工會秘書徐維琪表示，衛福部為增加醫院人力彈性、幫醫院經營解套，而刪改這項規定，但如此一來，對計畫懷孕生子的女醫師來說，無異雪上加霜。

調查顯示，過半曾懷孕的女醫師認為，懷孕期間的生理狀態未獲得體諒；近七成女醫師反映，因職場環境不友善，受限於單位人力狀況，不得不在懷孕期間值大夜班。

對此，衛福部解釋，因勞基法第四十九條第一項被判定違憲，才刪除此條文，日後將以職安夜安全衛生法條文來補足，若爆發勞資爭議，將成為醫院評鑑的參考。醫事司司長劉越萍表示，若工作單位缺乏對等溝通機制，女醫師被迫輪值夜班，就屬勞資爭議。

護理師權益部分，國民黨主席朱立倫昨天向全國護理師護士公會代表獻花表達謝意，他說，國民黨若重返執政，將從根源的法律與行政措施來解決護理人力長年不足等窘境。他指出國際標準護病比應是一比四至一比六，台灣目前為一比八點六，顯示護理人員過勞嚴重、報酬相對較低，只能自嘲「做功德」。

此外目前領有執照的護理人員超過卅一萬，不到廿萬人在職場，國民黨醫療委員會主委蔡明忠指出，如何找回已離開職場的護理人員是一大重點，也要在立法上力求減少職場暴力及醫療爭議。中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜建議，訂定三班護病比、提升護理人員薪資、提高就業率等，另應在療法修法中加重醫療暴力罰則，減低醫護人員面對的風險。