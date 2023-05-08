首波梅雨來襲 德基水庫進帳1天生活用水

首波梅雨鋒面，中部水情稍有助益，德基水庫挹注台中1天民生用水量，日月潭進帳121.39萬公噸，台中、彰化、嘉義的水情燈號仍為減壓供水的黃燈，呼籲民眾節約用水。

首波梅雨鋒面帶來降雨量，為中部多個水庫挹注水量。大甲溪發電廠廠長劉演鎮今天接受中央社記者電訪表示，德基水庫今天水位為1376.76公尺，較昨天水位1375.95公尺，微幅上升，增加蓄水量193.8萬立方公尺。

依據大台中1天的生活用水量，包含農業及各用水標的，平均為190萬立方公尺，換算增加1天的生活用水。台中、彰化縣北部地區的水情燈號為減壓供水黃燈。

根據經濟部水利署網站資料，日月潭7日凌晨0時至8日凌晨0時進水量137.29萬立方公尺、出水量15.9萬立方公尺，今天上午7時水位高度741.5公尺、有效蓄水量7604.8萬公噸、蓄水率58.66%，水位趨勢上升。

日月潭水庫集水區降雨量81.5毫米，日月潭水庫管理單位台電大觀發電廠表示，鋒面帶來降雨，昨天日月潭水庫進流量增加為每秒15.89公噸，下游平地因獲雨勢挹注，僅需放水量每秒1.84公噸，昨天水庫蓄水進帳約121.39萬公噸。

日月潭水庫為台電公司管轄的水力發電水庫，並配合下游灌溉用水需求調節放水。大觀發電廠表示，供應下游農業及民生等用水1天約80萬公噸，這波降雨雖增加蓄水，仍請持續節約用水，進入夏季需水高峰、農作抽穗期才有餘裕供水。

雲林縣水情燈號為正常藍燈，雲林縣湖山水庫管理中心主任李炎任表示，昨天降雨讓水庫進帳約62.7萬噸，但依水庫每日供水14萬噸計算，進帳不到6天的供水量；湖山水庫今天蓄水率僅剩23.85%。

嘉義地區水情燈號為減壓供水黃燈，自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵說，梅雨季首波鋒面雨勢，為仁義潭、蘭潭2座水庫帶來約12.92萬噸的進水量，昨天2座水庫出水量約6.27萬噸，為2座水庫帶來約2天的出水量。仁義潭水位94.71公尺，較昨天的94.68公尺，上升0.03公尺。

據經濟部南區水資源局統計資料，截至今天下午5時，仁義潭有效蓄水量為491萬噸；蘭潭有效蓄水量為189萬噸。