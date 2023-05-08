海扶刀治療子宮肌瘤 病患分享無後遺症成功受孕

民眾鄭小姐患有子宮肌瘤，肌瘤壓迫造成頻尿、經血量多，她因有懷孕需求，根據高醫團隊建議，採取海扶刀療法。術後她在2020年自然產生下一子，現也懷有身孕，下個月即將生產。

高醫團隊指出，子宮肌瘤跟子宮肌腺症是台灣女性最常見的婦科腫瘤疾病，容易影響著床而造成不孕。對於不想開刀和擔心藥物長期副作用的女性，海扶刀子宮肌瘤或肌腺症消融術已是目前最新治療趨勢。海扶刀具有安全性高、恢復快的特性。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部今天舉辦1000 例海扶刀成果分享會，會中有2名女性分享子宮肌瘤動刀經驗。其中鄭小姐術後成功受孕產下海扶寶寶，今年要產下第二胎，也是最棒的母親節禮物。

鄭小姐說，她在2018年7月時進行海扶刀消融手術，會選擇海扶刀，主要是自己希望後續能懷孕，在術後沒有任何的不適。

另一名患者潘小姐在一年半前發現子宮肌瘤，短短半年間，肌瘤從原8公分長大至14公分。她說，當時平躺時肚子如孕婦一樣，去年4月接受海扶治療，短短幾個月肚子就恢復平坦，體重也掉了3至4公斤，也沒有肚子痛、粘黏、漏尿等後遺症。

高醫副院長戴嘉言致詞時表示，台灣約有6成的女性會有子宮肌瘤情形，有些會大到壓迫神經影響排尿，即使不太大的肌瘤也讓女生備感壓力。高醫在2015年4月引進海扶刀設備，由教授鄭丞傑和龍震宇設立南台灣第一個海扶治療中心，造福病患。

高醫婦產部部長龍震宇表示，高強度聚焦超聲消融治療（High intensity focused ultrasound ablationtherapy），簡稱海扶刀（HIFU）是一種無創治療方式，不開刀、無傷口、不失血，沒有傳統手術沾黏的問題，術後恢復快以及修復時間短，術後2小時就可以進食和下床活動，病患能快速恢復正常生活。

婦產部醫師盧紫曦簡報時指出，海扶刀治療主要是透過超音波影像引導下及使用放大鏡原理，把低能量的超聲波在肌瘤上進行聚焦加熱，治療過程中不會造成鄰近正常組織損傷及破壞，也不會有術後傷口疼痛、沾粘問題。

鄭丞傑指出，有生育需求的患者可在海扶治療3個月後開始備孕。接近更年期、之前已經有接受子宮肌瘤術後復發的女性，也可以考慮接受海扶刀消融手術，避免手術沾黏的風險。