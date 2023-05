美！瀕絕植物仙履蘭綻放時節 台中限期展出秀育種軟實力

仙履蘭被列為瀕臨絕種植物之一,須取得認可才能輔導人工培植,農糧署表示,台灣目前輔導登記有案的人工培植場共19家、約300多萬株,而台灣仙履蘭協會於5月11日至14日將於台中自然科學博物館舉辦「王者風範-仙履蘭特展」,除展出仙履蘭原種「洛斯仙履蘭」外,也有其他仙履蘭展出,展現我國仙履蘭育種軟實力。

仙履蘭株形娟秀,花型、花色變化多端,極具主題性,是花藝設計界LV,為花藝設計或組合盆栽素材新選擇,亦是民眾居家布置首選。

農糧署說明,仙履蘭又稱拖鞋蘭,為蘭科杓蘭亞科植物,包含巴菲爾蘭屬、佛拉蜜鞋蘭屬、喜普鞋蘭屬、墨西哥鞋蘭屬及新月鞋蘭屬等5個屬,其中市場較常見為巴菲爾蘭屬、佛拉蜜鞋蘭屬。

因原產地分布極廣闊,使得仙履蘭各品種間之花器型態差異極大,如洛斯仙履蘭姿態挺拔、花序壯麗,深具王者風範,素有「仙履蘭之王」之美譽;桑德仙履蘭花瓣呈飄帶狀,美麗飄逸,彷彿少女長髮,便有「仙履蘭之后」之美稱;墨西哥仙履蘭為仙履蘭最小花朵,宛如可愛小白兔。

農糧署指出,仙履蘭列為瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)列管的瀕臨絕種植物之一,禁止國際間商業性貿易行為,只有經人工繁殖栽培之仙履蘭才能進行商業交易。

農委會為兼顧保育及利用生物資源與因應產業發展,經訂定「人工培植拖鞋蘭證明文件申請須知」,並取得CITES秘書處認可,據以輔導人工培植仙履蘭場,正式開啟台灣人工培植拖鞋蘭的種苗產業外銷管道。