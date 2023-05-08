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美！瀕絕植物仙履蘭綻放時節 台中限期展出秀育種軟實力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
佛拉蜜鞋蘭屬。圖／農糧署提供
佛拉蜜鞋蘭屬。圖／農糧署提供

仙履蘭被列為瀕臨絕種植物之一，須取得認可才能輔導人工培植，農糧署表示，台灣目前輔導登記有案的人工培植場共19家、約300多萬株，而台灣仙履蘭協會於5月11日至14日將於台中自然科學博物館舉辦「王者風範-仙履蘭特展」，除展出仙履蘭原種「洛斯仙履蘭」外，也有其他仙履蘭展出，展現我國仙履蘭育種軟實力。

仙履蘭株形娟秀，花型、花色變化多端，極具主題性，是花藝設計界LV，為花藝設計或組合盆栽素材新選擇，亦是民眾居家布置首選。

農糧署說明，仙履蘭又稱拖鞋蘭，為蘭科杓蘭亞科植物，包含巴菲爾蘭屬、佛拉蜜鞋蘭屬、喜普鞋蘭屬、墨西哥鞋蘭屬及新月鞋蘭屬等5個屬，其中市場較常見為巴菲爾蘭屬、佛拉蜜鞋蘭屬。

因原產地分布極廣闊，使得仙履蘭各品種間之花器型態差異極大，如洛斯仙履蘭姿態挺拔、花序壯麗，深具王者風範，素有「仙履蘭之王」之美譽；桑德仙履蘭花瓣呈飄帶狀，美麗飄逸，彷彿少女長髮，便有「仙履蘭之后」之美稱；墨西哥仙履蘭為仙履蘭最小花朵，宛如可愛小白兔。

農糧署指出，仙履蘭列為瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES）列管的瀕臨絕種植物之一，禁止國際間商業性貿易行為，只有經人工繁殖栽培之仙履蘭才能進行商業交易。

農委會為兼顧保育及利用生物資源與因應產業發展，經訂定「人工培植拖鞋蘭證明文件申請須知」，並取得CITES秘書處認可，據以輔導人工培植仙履蘭場，正式開啟台灣人工培植拖鞋蘭的種苗產業外銷管道。

目前經農委會輔導登記有案的拖鞋蘭人工培植場共計19家，登記之人工培植種苗約300多萬株，每年約有3百餘件申請人工培植證明文件，主要輸往日本、美國、香港及加拿大等32個國家，向國際行銷拓展臺灣仙履蘭之美，現值仙履蘭開花季節，歡迎大家多多採購，應用於日常生活，美化辦公場域及居家布置。

洛斯仙履蘭。圖／農糧署提供
洛斯仙履蘭。圖／農糧署提供
墨西哥仙履蘭。圖／農糧署提供
墨西哥仙履蘭。圖／農糧署提供
桑德仙履蘭。圖／農糧署提供
桑德仙履蘭。圖／農糧署提供

農糧署 農委會

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