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新北通報1例好市多莓果疑染A肝 疾管署最速件檢驗中
美式賣場好市多販售3種冷凍綜合莓、冷凍藍莓，近日接連檢出A肝病毒，緊急下架但聲明無導致A肝的確診案例，北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰卻爆新北已有人因此罹患Ａ肝陽性。新北衛生局今天證實已通報疑似感染，中央列案追蹤，目前已以最速件送中央認可檢驗室複檢，將由疾管署判定結果，結果最快今天出爐。
新北衛生局表示，5月5日接獲醫院通報後，馬上啟動疫調並通報中央，個案為B肝患者，定期追蹤肝指數，因3月中自費體檢A肝檢驗陽性，又曾食用好市多莓果，交叉分析可能有關，但因A肝為法定傳染病，相關檢驗需由疾管署認可實驗室執行，衛生局將檢體送中央認可實驗室檢驗，後續將由疾管署判定是否為確定病例。
衛生局提醒，民眾如已食用該批莓果，請從最後一次食用日次日起60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性等A型肝炎疑似症狀，須盡速就醫，並告知醫師相關飲食史，以便及時治療。
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