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首波梅雨發威中部下最多 吳德榮：周六起有利第2波降雨

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首波梅雨發威中部下最多 吳德榮：周六起有利第2波降雨

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
「梅雨季」第一波鋒通過台灣，今北部微涼。本報資料照片
「梅雨季」第一波鋒通過台灣，今北部微涼。本報資料照片

首波梅雨發威，全台降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，「梅雨季」首波「移動性鋒面」發威，截至今晨4時累積雨量圖顯示，各地皆有降雨，中部最多、最大雨量達155毫米(彰化大村鄉)。

他指出，今晨觀測資料顯示：台灣上空仍有雲層覆蓋，伴隨降水回波消長，各地區仍有局部降雨。截至上午4：53各地區平地低溫大約在16至22度〔北部(基隆七堵區)16.2度，中部(台中清水區)17.5度，南部(屏東恆春鎮)22.5度，東部(宜蘭三星鄉)18.2度〕，較昨日明顯下降。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日仍有局部陣雨，下午起由北而南，降雨逐漸停歇，晚轉多雲；北台偏涼微冷，其他地區亦稍轉涼。各地區平地氣溫：北部16至20度，中部17至28度，南部22至30度，東部18至28度。

他指出，最新模式模擬顯示，明日至周五受高壓環流影響，各地恢復晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六起至下周一台灣附近漸轉弱西南風，中低層水氣逐漸增多，大氣型態轉趨有利於「梅雨季」第2波降雨；但各國模式模擬對降雨強度、時空分布，差異不小，顯示有不確定性，需持續觀察更新資料。

吳德榮 梅雨 雨量

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