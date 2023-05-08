紀錄片「星星之火2」 思考媒體影響力

「新聞媒體的責任，是讓我們的世界變得更好。」蕭同茲先生文化基金會製作公益紀錄片「星星之火二：風起—新聞人的永續使命」，聚焦思考如何善用新聞媒體的影響力，為人類的永續發展盡一份心，今日下午五時於公視三台電視首播。

「永續這個議題對於台灣未來發展，甚至對全球的發展都是至關重要的，沒有一個人是局外人。」「我們就在氣候變遷的最前緣，難道不應該重視這件事情嗎？」本片以聯合國「二○三○永續發展目標」ＳＤＧｓ為目標，訪問邱家宜、胡元輝、洪貞玲、陳秀鳳、游美月、舒夢蘭、楊瑪利、詹怡宜、鄒景雯、簡又新、羅國俊等重量級新聞人及永續意見領袖，如何看待台灣推動永續的現況；並探討媒體在其中扮演的角色，以及未來如何善用新聞媒體的能量，讓永續發展更加有力。

「追求永續是一種自覺，是你內心真正感受到的價值跟意義。」公視董事長胡元輝在紀錄片中表示，人們談永續發展的時候，真正的障礙是它沒有成為一個內化的價值觀，許多人並未真正相信永續發展是必須追求的一個價值觀。

「媒體是觸動永續發展最主要的動力之一。」台灣永續能源研究基金會董事長簡又新對媒體角色充滿期待，「如果有媒體的參與、了解與努力，未來世界會更好。我們非常期待媒體能在未來翻轉的世界之中，扮演最重要的角色。」

●蕭同茲先生文化基金會官網：http://www.hsiaotungtzu.org/index.html