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羅一鈞：流感未來兩周仍緩升

聯合報／ 記者楊雅棠／台北報導
疾管署副署長羅一鈞。 圖／中央社
疾管署副署長羅一鈞。 圖／中央社

新冠疫情解封，流感疫情卻增溫，中國附醫副院長黃高彬表示，口罩禁令尚未完全解封前，門診僅見零星流感個案，四月中旬後口罩禁令幾近全面開放，就開始出現流感群聚現象，重症數隨之增加。疾管署副署長羅一鈞表示，預估未來兩周仍呈現流感緩升趨勢，何時到高峰或反轉，尚待觀察。

新冠肺炎疫情期間，口罩不離身，前兩年幾乎沒有流感重症個案，疾管署統計，前兩年十月一日到隔年五月一日的同期流感季中，二○二○年至二○二一年、二○二一年至二○二二年流感季的重症個案均掛零。去年十月至今年五月一日累計一二七例重症個案，上周就增十三例。

黃高彬表示，隨著口罩禁令解除，家庭零星感染個案變多，四月中旬口罩全面放寬，則出現校園群聚現象，顯示口罩與這一波流感疫情息息相關，「只要天氣變熱，流感疫情就不會那麼悲觀」。

羅一鈞說，鄰近國家流感疫情也處於高峰，隨邊境和各項防疫措施鬆綁，預估未來兩周流感仍為緩升趨勢，何時到高峰或反轉，尚待觀察。林口長庚副院長邱政洵觀察，新冠肺炎及流感等疫情均在緩升，對醫療量能可能造成壓力，呼籲民眾踴躍接種新冠肺炎次世代疫苗。

流感 疫情 口罩

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