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流感季延後 高峰還沒完

聯合報／ 記者楊雅棠／台北報導
今年流感季往後延，加上去年10月左右開始接種的流感疫苗，到現在多已失效。本報資料照片
今年流感季往後延，加上去年10月左右開始接種的流感疫苗，到現在多已失效。本報資料照片

往年流感高峰約在春節，今年卻反常。上周類流感門急診就醫達五萬八五八八人次，較前一周上升百分之十點二，創本波流感季高峰，且增十三例流感重症，疾管署分析未來兩周疫情會持續上升，醫師就建議政府未來引進效期更長的加佐劑流感疫苗

上周新增十三例流感重症，其中年齡最小為七歲男童，外界好奇天氣漸熱，流感疫情卻持續延燒的原因，台大小兒感染科主治醫師黃立民分析，受新冠疫情影響，今年流感季往後延，去年十月開打的流感疫苗陸續失效，使感染人數及重症個案持續增加。

黃立民表示，往年流感約於二、三月下降，今年已至五月仍在流行，約往後移三個月，除去年打的疫苗，現在差不多失效，且今年流行Ｈ3Ｎ2病毒株，使個案數和重症數通常較多，建議未來引進加佐劑流感疫苗。

林口長庚副院長邱政洵說明，流感疫苗可分雞胚疫苗、細胞培養，及加佐劑等三種，其中以加佐劑疫苗免疫生成性較好；至於細胞培養疫苗則對Ｈ3Ｎ2的抗原維持性較佳。一般認為使用免疫生成性較好，或抗原維持性較好的疫苗，可降低免疫逃脫情形，保護效果更好。

疾管署副署長羅一鈞預期，未來兩周疫情仍持續上升，因此將擴大公費流感抗病毒藥劑使用期限，延長至五月三十一日。至於含佐劑疫苗免疫生成力較好，國外建議針對六十五歲以上長者接種，但局部紅腫比較明顯，有必要評估民眾接受度、接種成本效益。

今年度已完成公費流感疫苗採購，共六九八萬六九○○劑，分別為國光、賽諾菲、東洋和高端。東洋為細胞培養疫苗，其餘三家皆為雞胚蛋製程的疫苗。

流感疫苗 疫情 醫師

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