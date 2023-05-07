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影／台灣人喝酒易臉紅？ 醫師：酒精不耐症比例全球最高

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東基督教醫院為民眾做「酒精不耐症」檢測。圖／東基提供
台東基督教醫院為民眾做「酒精不耐症」檢測。圖／東基提供

許多人飲酒會臉紅，以為是身體酒精揮發快或肝功能佳，但台東基督教醫院醫師指出，這是「酒精不耐症」者飲酒後典型症狀，代表不適合飲酒，台灣人比例全球最高達47%。東基本月9日「台灣無酒日」上午，免費酒精不耐症檢測，完成檢測可獲100元超商禮券。

「最好滴酒不沾！」東基香柏健康管理中心主任吳昱銳醫師表示，酒精不耐症是遺傳性基因缺損，無法靠訓練就消失，但無酒精不耐症者也不宜隨時開懷暢飲，根據研究，飲酒沒有安全量，喝酒從第1杯下肚，就對健康有損。

台灣酒精不耐症衛教協會理事長、美國史丹佛大學醫學院「亞洲人健康研究及教育中心」國際主任陳哲宏表示，飲酒後須靠體內的「乙醛去氫酶」代謝酒精，酒精不耐症是遺傳性基因缺損，導致體內缺乏乙醛去氫酶進行代謝。

他說，飲酒臉紅便是乙醛累積在體內的一種現象，還會伴隨頭痛、心悸、嘔吐等不適症狀。乙醛長期累積，也會誘發身體慢性發炎，引發肝硬化、癌症、心血管疾病等病變。

據研究，酒精不耐症是東亞人特有遺傳性基因缺損。亞洲人有酒精不耐症比例遠高於歐美人，其中台灣比例最高，亦為全球最高達47％，其次是日本40％。民眾要確認是否有酒精不耐症基因，可以酒精棉片貼在手上臂內側，靜置15分鐘撕下棉片後，若皮膚發紅，建議至醫院做進一步檢測。

台東基督教醫院表示，北美路加醫療傳道會，日前捐贈東基1台檢測儀，只要利用口腔採檢刷在受檢者口腔內刷一下就能確認，檢測結果1小時可知。東基將於5月9日「台灣無酒日」上午，提供免費酒精不耐症檢測。

台東基督教醫院為民眾做「酒精不耐症」檢測。圖／東基提供
台東基督教醫院為民眾做「酒精不耐症」檢測。圖／東基提供
台東基督教醫院為民眾做「酒精不耐症」檢測。圖／東基提供
台東基督教醫院為民眾做「酒精不耐症」檢測。圖／東基提供

酒精 基因 醫師

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