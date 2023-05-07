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密集閃電訊號雷雨胞強勢逼近 彭啟明籲台南人別外出

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣風險公司說，目前在嘉義、台南外海出現了帶有密集閃電訊號的雷雨胞，正在快速往嘉義至高雄一帶的沿海移動。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣風險公司說，目前在嘉義、台南外海出現了帶有密集閃電訊號的雷雨胞，正在快速往嘉義至高雄一帶的沿海移動。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，嘉義台南、高雄，注意大雷雨。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台南民眾中午前要注意大雷雨，盡量減少外出活動，戶外休閒娛樂也要提高警覺。

天氣風險公司說，天氣風險的閃電偵測系統發出了今年進入梅雨季後第一次的「劇烈雷雨告警」。目前在嘉義、台南外海出現了帶有密集閃電訊號的雷雨胞，正在快速往嘉義至高雄一帶的沿海移動。

天氣風險公司表示，接下來2-3小時，上述地區的朋友們盡量不要外出，戶外活動也要盡量避免，以防即將發生的瞬間大雨、強風、雷擊現象。上一波降雨量很大的鋒面剛好略過南部山區，這次的雷雨胞看起來更有機會挺進南部山區，閃電訊號密集。

嘉義 台南 天氣動態

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