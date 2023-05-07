疫情3年器捐數從4.3萬件降至1.7萬 染新冠致死捐贈條件嚴

歷經3年新冠疫情，根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心，器官捐贈人數下滑，根據從2019年的4萬多件，到2022年僅剩1萬多件，此外若因感染新冠肺炎死亡者，也無法捐贈器官，專家指出，因新冠病毒屬於新型病毒，其對各項器官傷害程度仍未知，不過隨著疫情趨緩，器捐提件已有部分放寬，今年六月器捐中心也將召開專家會議，討論是否解除新冠確診死亡者器捐限制。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，器官捐贈意願2017年有4萬3626件、2018年4萬0808件、2019年4萬3510件，但2020年變為3萬2496件、2021年2萬2793件、2022年1萬7145件。衛福部醫事司長劉越萍指出，器官捐贈人數於新冠疫情前後有落差，因疫情期間政策規定醫院分艙分流，禁止醫護人員進入其他家醫院，除非只有緊急狀況才會例外，然而隨著疫情解封，今年度器捐登錄人數已有回流。

每年約有一萬多人等待器捐，最多為腎臟，其次是眼角膜、肝臟、心臟、胰臟、肺臟、小腸等。劉越萍指出，心臟捐贈需要有來源包括意外等，而新冠疫情期間減少移動，意外事故相對少。不過新冠疫情也提醒民眾，如果不提前面臨善終，當生命快到盡頭時可能留下遺憾，希望持續推廣器官捐贈移植、病人自主法，有機會多救一個是一個，讓生命活得更有價值。

登錄中心研究員方冠雅表示，新冠疫情嚴峻時因應防疫優先，移植團隊也要遵守檢驗流程，假設台中榮總有一名捐贈者出現時，心臟配對給台大醫院等待移植患者、肝臟配給成大醫院、肺臟配給長庚醫院，而三家醫院的器官移植團隊，包括醫師、協調師、專科護理師等，通通都要經過ＰＣＲ檢驗，才能進入台中榮總，增加不少行政程序。

除了移植團隊需經過檢驗的關卡，器官捐贈的標準也因受到新冠病毒感染而拉高，根據器捐中心先前規定，若因感染新冠肺炎而過世者，無法捐贈器官，但隨著疫情和緩，部分染疫後過世者，某些情況可捐贈器官。方冠雅指出，器官受贈者本身因病已較虛弱，接受器官移植手術後，必須要吃抗排斥藥，會讓受贈者抵抗力更低，受新冠感染死亡的捐贈者，難以確定病毒感染器官程度，目前專家仍在討論是否應放寬。

林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，以臨床現況來說，若因感染新冠肺炎死亡者，基本上無法移植器官，不過以一位頭部外傷病人為例，若是住院期間才染疫，後續ＰＣＲ檢驗陰性，確認其他器官與新冠病毒感染無相關影響，基本上就可以移植器官；過去考量新冠病毒主要攻擊肺部，肺臟移植採取高標準一律不使用，不過後續逐步鬆綁，現在確認ＰＣＲ陰性後有機會使用。

江仰仁表示，隨著疫情解封，加上新冠疫情降級，觀察到新冠致死率逐步降低，近期器捐中心多次召集專家開會，討論是否再鬆綁器捐條件，今年六月初美國移植醫學會年會將登場，各國專家將會就器官捐贈現況做討論及發表，因此國內專家預計搜集各國意見後，統整給衛福部作參考，未來可能有機會解除現有限制。