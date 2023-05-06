用語惹爭議！好市多更新聲明：A肝相關通報以主管單位公布為主

昨晚（5月5日）高市衛生局已命令好市多基於社會責任，立即全面回收已售出、仍於效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。對此好市多表示「將遵照相關主管機關之要求，全力配合高雄市政府採行之必要管制措施，儘速回收效期內之相關產品。」但因先前發布的聲明中部分用語引發爭議，好市多再次發出聲明強調「A型肝炎為法定傳染病，相關通報及資訊應以主管單位公布內容為主。」

好市多最新發布的聲明內容如下：

關於本公司稍早對媒體相關回應提及有關今年三月之前並無因食用相關莓果之確診案例等語，並非公司之本意。本公司提醒：A型肝炎為法定傳染病，相關通報及資訊應以主管單位公布內容為主。

依據相關衛生主管機關之公告，我國最早是於今年三月間因為國際通報，開始對於進口莓果產品檢驗A型肝炎。此次高雄市衛生局命令召回有效期限內之Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓、Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓，本公司均配合辦理。

此外，好市多也已在官網公告，自即日起接受會員就仍在效期內之#692290 Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓、#722573 Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓、#1010598 Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓等三項商品之相關退貨及退款。若持有上述商品，請攜帶商品和您的會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

若對購買的商品有任何疑問，請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：週一至週日9:30 am～9:30 pm）。