快訊

爸媽留2棟40年雙北老公寓該趁早賣？網勸等都更 專家搖頭揭需看6條件

PLG／賽前與魔獸擁抱致意 林書豪：他說明年想回來打球

英王查理三世加冕大典 凱特王妃穿搭滿滿致敬還打破「這項傳統」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用語惹爭議！好市多更新聲明：A肝相關通報以主管單位公布為主

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
好市多在官網發布公告：「配合衛生主管機關要求，本公司自即日起接受會員就仍在效期內之#692290 Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓、#722573 Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓、#1010589 Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓等三項商品之相關退貨及退款。」圖／翻攝自好市多官網
好市多在官網發布公告：「配合衛生主管機關要求，本公司自即日起接受會員就仍在效期內之#692290 Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓、#722573 Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓、#1010589 Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓等三項商品之相關退貨及退款。」圖／翻攝自好市多官網

昨晚（5月5日）高市衛生局已命令好市多基於社會責任，立即全面回收已售出、仍於效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。對此好市多表示「將遵照相關主管機關之要求，全力配合高雄市政府採行之必要管制措施，儘速回收效期內之相關產品。」但因先前發布的聲明中部分用語引發爭議，好市多再次發出聲明強調「A型肝炎為法定傳染病，相關通報及資訊應以主管單位公布內容為主。」

好市多最新發布的聲明內容如下：

關於本公司稍早對媒體相關回應提及有關今年三月之前並無因食用相關莓果之確診案例等語，並非公司之本意。本公司提醒：A型肝炎為法定傳染病，相關通報及資訊應以主管單位公布內容為主。

依據相關衛生主管機關之公告，我國最早是於今年三月間因為國際通報，開始對於進口莓果產品檢驗A型肝炎。此次高雄市衛生局命令召回有效期限內之Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓、Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓，本公司均配合辦理。

此外，好市多也已在官網公告，自即日起接受會員就仍在效期內之#692290 Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓、#722573 Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓、#1010598 Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓等三項商品之相關退貨及退款。若持有上述商品，請攜帶商品和您的會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

若對購買的商品有任何疑問，請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：週一至週日9:30 am～9:30 pm）。

好市多 衛生局 主管

延伸閱讀

好市多驗出A肝莓果 中市府稽查並視訊協商消費者權益

好市多官網發布公告「即日起接受3種科克蘭冷凍莓果退貨」

好市多莓果風暴聲量燒破萬筆！衛生局重罰750萬　事件始末一次看

高市衛生局命令全面回收「科克蘭冷凍莓果」！ 好市多回應了

相關新聞

立夏再創今年最熱紀錄 台南市北寮40.1度極端高溫

今天是24節氣的立夏，中央氣象局觀測資料顯示，台南市北寮下午1時40分出現40.1度極端高溫，為今年1月以來最熱，北寮測...

立夏全台酷熱！台東大武39.7度、台南北寮38.8度 明天鋒面轉雨降溫

今天是24節氣的立夏。氣象局接連更新高溫資訊，根據氣象局資料顯示，台東大武下午出現39.7度高溫，台南北寮也有38.8度...

無法取得氧氣瓶 華航羅馬-台北CI076班機暫停起飛

中華航空CI076班機原訂昨天從羅馬起飛，今天清晨5點抵達台灣，但旅客被告知因營運或作業因素遲未起飛。據了解，主因上一班...

用語惹爭議！好市多更新聲明：A肝相關通報以主管單位公布為主

昨晚（5月5日）高市衛生局已命令好市多基於社會責任，立即全面回收已售出、仍於效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費...

首波梅雨鋒面凌晨挾雨到！全台降雨明顯 一圖看未來3天雨勢變化

今天各地高溫炎熱，明天（7日）鋒面通過，中央氣象局表示，凌晨中部以北、東北部、東半部地區就會出現雨勢，白天全台各地降雨明...

見證歷史！台南北寮飆40.1度最高溫 當地人：芒果都曬傷了

氣象局在今天下午1點40分，偵測到全國最高溫40.1度出現在台南南化北寮，臉書台南式粉專貼文「今天40.1度！見證歷史了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦