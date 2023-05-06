暑假何處去？來花蓮知卡宣公園玩刺激戲水設施
花蓮縣政府每年暑假在知卡宣公園規畫大型親子戲水園區，深受大人小孩喜愛，為落實使用者付費，去年首度針對外縣市民眾收費，吸引23萬人次進場，今年仍將於7月初登場，同樣規畫花蓮縣民等5類身分免門票；此外，為迎接夏天到來，8日起開園時間提早到清晨6時。
知卡宣綠森林親水公園位於吉安鄉，廣達18公頃園區，草花盛開滿是綠意，近年縣府更爭取到花東永續發展基金7500萬元，導入共融遊具，分為「荒野冒險島」、「魔法音樂河」、「有機綠拇園」、「森活天空樹」及「洄瀾我的家」5個主題區，也不定期安排手工DIY綠色療癒體驗，更加好玩。
知卡宣公園平常免費開放，暑假期間縣府設置清涼刺激的戲水設施，相當受歡迎。縣府去年起落實使用者付費，收取50元門票，但縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者、低收入戶、身心障礙及其陪伴者等5類身分，出示證件都免門票。
縣府農業處長陳淑雯說，今年暑假戲水設施正在籌備，會有市集，並配合七夕情人節推出相關活動，也將延續去年收費方式，優待5類身分憑證件可免費入園。去年有縣民反映，來戲水沒有帶證件，無法免費入園，這部分也正構思更便民措施，開園前會公布。
陳淑雯說，今天是24節氣中的「立夏」，代表夏天已經來臨，天亮的時間愈來愈早，8日起知卡宣公園開園時間從原本的清晨7時，提早1個小時到清晨6時，歡迎民眾走出戶外，前往散步運動。
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