合歡山高承載管制奏效 台14甲線告別「最高停車場」

合歡山杜鵑花季今天恢復假日高承載管制，台14甲線翠峰到大禹嶺雙向管制，警方嚴格把關，上午就攔下114輛未達3人以上的汽車，遊客失望掉頭而回。然而，合歡山公路交通一路順暢，沿途停車秩序良好，上周合歡山大塞車亂象不再重演。

中部地區今天天氣晴朗，加上天氣預報平地酷熱，許多遊客便想到合歡山賞景消暑。但台14甲線翠峰管制站上午6時就開始高承載管制，警方確實清點乘客人數，未達3人禁止通行，最早一波40多輛汽車，就有20輛不符規定，遊客乘興而來，抱怨不知道有高承載管制，但只能在警方勸說下調頭下山。

公路總局表示，勞動節三天連假，合歡山杜鵑花季取消高乘載管制，沒想到車流量暴增，導致台14甲線合歡山公路大塞車。為維持合歡山交通秩序，杜鵑花季假日高承載還是有必要，除非有特殊狀況，否則均會實施管制。

合歡山假日高承載管制，時間從上午6時到11時，台14甲線翠峰和大禹嶺間雙向管制。仁愛警分局表示，今天上午翠峰端入山自小客車有312輛，未達3人以上的有114輛，顯見高承載管制有成效。雖然昆陽、武嶺等各停車場全滿，員警到場加強疏導，合歡山車流正常，交通順暢。