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台東大武39.6度今年最熱 台南北寮38.7度、高雄月眉38.1度高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天是24節氣的立夏，各地晴朗炎熱。圖／氣象局提供
今天是24節氣的立夏，各地晴朗炎熱。圖／氣象局提供

今天是24節氣的立夏，各地晴朗炎熱。根據中央氣象局觀測資料顯示，台東縣大武中午12時41分出現39.6度極端高溫，為今年1月以來最高溫，台南市北寮38.7度、高雄市月眉38.1度。

氣象局發布高溫資訊（紅色），台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。雲林縣近山區或河谷，台東縣縱谷為黃色燈號。

今天鋒面接近，金門及馬祖有陣雨或雷雨，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨。

今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今、明兩天東南部有焚風發生的機率。

今天是24節氣的立夏，各地晴朗炎熱。圖／取自氣象局網站
今天是24節氣的立夏，各地晴朗炎熱。圖／取自氣象局網站

高溫 立夏 氣象局

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