和小學生走斑馬線連被6車加速闖 學者怒批行人地獄：台北沒有比較文明
現場沒警察站崗，駕駛人就不怕了？中原大學生物科技學系副教授招名威招名威在臉書表示，他昨天走在台北市一處的斑馬線上，另兩名路人中還有小學生，竟連續6輛車加速駛來不禮讓行人，「台灣真的是行人地獄，首都台北沒有比較文明」。
招名威表示，他昨天和2名路人站在忠孝東路4段219巷的斑馬線上，其中1人還是小學生，馬路已經過了一半，另一邊連續來了6輛車，且都沒有要禮讓行人，「一個個還加速衝上來，車子跟車子之間黏著可緊了，深怕我一個片刻就會衝出去一樣」。
他說，這些人的心態到底是什麼？真的都很無解，「我懂了，下次過馬路我一定會拿起手機開攝影，絕對不會錯過這種危險畫面」。
網友說，「我退休後一定要掛一台Gopro在胸前錄影」、「很多人的讓=沒有撞到」、「不是已經開罰不禮讓行人的罰則了嗎？這些不文明的人很愛挑戰公權力耶」、「如果自己單獨過馬路，手持手機拍攝，沒辦法拍到自己跟違規車輛的距離，台北市警察通常都不舉發」、「台北還這樣喔，其他縣市不就完蛋」、「我曾經停下來讓行人過，結果被後面車輛一直叭」、「沒紅綠燈的斑馬線，有畫跟沒畫一樣」。
招名威表示，罰則不夠，道德也不高，很難改變這種不禮讓行人的文化。
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