台版「8050」─困境篇／兒花掉養老金 媽還自責連累

你曾擔心退休金、養老本是不是得拿出來補貼生活不濟的兒孫嗎？其實困擾的不僅是父母輩，被視為應該還是勞動力的中年子女，走向啃老的困境有時候是情勢所致。

在中國大陸當台商幹部的阿智（化名）在幾年前被資遣，回台找不到適合的工作，就回到故鄉雲林照顧獨居、糖尿病的媽媽。阿智是家裡三個兒子最有成就的，碩士畢業，工作當到主管。

過去四年，媽媽的老人年金就給阿智花用，媽媽靠著種菜賣菜的收入生活。

有人建議媽媽，農事就讓阿智做，媽媽說，阿智是拿筆的人，不適合拿鋤頭，他一定會再找到好工作。媽媽還說，千萬別讓其他兩個兒子知道阿智不但沒有照顧她，還花掉養老金，她不希望三兄弟吵架。

阿智家的事情被知道，源於媽媽的糖尿病已經嚴重到要截肢，診所通報後，社工到家中看才發現，家裡髒亂到不適合人居住，阿智不但疏忽照顧，還常常因為生活失意對媽媽惡言相向。

雲林縣老人福利保護協會執行長林金立觀察，許多啃老家庭是一個長者和一個孩子同住的組合，形成封閉系統。如果還有其他孩子，或是長輩有兩個人，發生悲劇的機率會少一點。

另一個普遍的狀況是，親子間常有著特殊的依賴關係，像是阿智的媽媽認為孩子因為照顧生病的她才無業回家，心理感到自責；林金立也處理過長輩覺得兒子離婚是因為她對媳婦太凶，兒子的人生一團亂是自己害的。

每個人走向啃老困境的故事不同，但如何面對，會決定啃老只是短期過度，還是生命常態。

阿智家後來召開了家庭照顧協議，三兄弟分工照顧媽媽。阿智則經人介紹找到工作，雖然薪水不高，但是正常上下班、有新的人際互動、感覺到自己有貢獻，阿智的情緒也變穩定了。

林金立認為，這樣的家庭，問題被看見是因為長輩受暴、生病、被疏忽遺棄或經濟剝削，但問題要解決，通常要協助無業的中高齡子女回到社會運作的常軌。