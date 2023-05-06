台版「8050」─困境篇／中年仍啃老 父母態度是關鍵

「啃老是個養成的過程。」振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋提醒，撇除憂鬱、焦慮等身心疾病影響，一個人從當尼特族，中年了還繼續啃老，許多時刻是有跡可循的，在年幼或是青年時期，父母若能以不同的方式回應，結果可能會大不同。

袁瑋在診間遇過很多已經念大學的孩子，看診時都還是由父母發言。這樣的父母一方面怕孩子做不好，不斷介入孩子的生活，另一方面又抱怨小孩不夠獨立有主見。

而這樣的孩子從小被安排、覺得自己不夠好，又有舒適安全的家可以躲著，時間久了，可能漸漸對生活失去熱情與想望，也不想努力。

教養的方法雖然很個人化，但原則是相同的─養成獨立、有自我效能感的孩子，會相信自己在遇到困難時有機會解決、有能力學習解決問題的方法，對自己能夠制定合理目標。

袁瑋強調，從孩子小的時候，父母就要適度放手，引導孩子在許多時刻自己做決定，並為決定負責，不要怕他做得不好，也不要擔心他犯錯，面對挑戰與處理挫折是需要培養的能力，四歲時就練習，會比四十歲才開始要容易得多，也會更有容錯的勇氣。

到了孩子成人後，袁瑋建議就讓孩子搬出去住，自己住才會發現有這麼多事情得做，打掃、洗衣、付帳單付房租等，這些事是負擔，但孩子也會因此學會承擔，得想辦法賺錢、管理時間、取捨生活優先順序；人在「想辦法」的過程就是在學、在鍛鍊自己的能力。

袁瑋說，如果家裡已有中年啃老族，鼓勵他去看看就業博覽會、參加職業訓練，不要一開始就期待高薪或是高成就的職業，先踏出去再說。

袁瑋提醒，華人文化中，父母難免認為孩子的成就與生活幸福是自己的責任，但也不要無限上綱把責任往身上背，當孩子真的大了，適度立界線，別忘為自己的老後留保障，財產信託、買保險都可以。