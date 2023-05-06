台版「8050」─困境篇／銀髮危機 啃老也是老人暴力

「孩子會不會啃老？」已成為高齡父母的普遍擔心，怕退休金、養老本得拿出來照顧兒孫，導致老年無以為繼。教養過程中的放縱寵溺、社會就業環境嚴酷、糾結的親子關係等，都可能促發啃老現象。一個處於啃老狀態的人，回頭看生命軌跡都是外在環境和內在選擇交織而成。 這篇報導不將啃老窄化為特定群族，而是探討啃老困境，希望透過不同的生命故事直視困境，試圖尋找解方。 中年失業返鄉 不是存心靠父母 「都成人了，沒有人想靠父母。」五十歲的台東縣大武鄉大武村民尤金亮，十年前因為台北公司裁員返鄉，又遇上中風，只能和八十二歲母親同住，會找臨時工來做，養活自己也照顧媽媽。母親身體不適，他可以照顧，自己生病母親也會照顧他，母子互相照顧。 大武村長董炎輝說，村裡面有五、六個中年村民需靠父母照顧，但都屬身障及精障人士，情況好時還會做臨時工，幾乎沒有好手好腳靠父母的。 五十八歲的台東縣達仁鄉台坂村民林明來說，七年前結束台中工作回老家，找工作不易，每天面對年邁父母壓力很大，想有份穩定工作，但沒工作還得靠父母金援，自己快六十歲，擔心身體出狀況怎麼辦，總不能讓父母來照顧，就是盡可能保持健康。 台坂村長丁欽良說，村內有些在外縣市沒工作的人，會暫時回家休息一陣子，再出去找工作。在家短暫休息也不是沒事做，很多人會做臨時工，除非真的健康出問題，需有人照顧，才可能靠父母照料，並沒有存心靠父母養，畢竟好手好腳還要靠父母照顧，在村內是非常丟臉的事。

五十五歲阿明（化名）住嘉義縣，是家裡么子，有兩個哥哥，從小備受寵愛，二十幾歲就拿著父母給的兩百多萬元投資服裝業，一開始雖然賺錢，但也結交損友，迷上賭博及吸毒，遭詐欠下三千萬元債務，信用破產。

後來又跟爸媽拿了幾次錢投資，但都賠光，「沒想到重新開始那麼難，在大家眼裡，我就是沒用的人了！」阿明說，人沒錢就是被看不起。他現在還是會跟父母要錢，身上有錢時就找朋友吃喝玩樂，他想過，如果父母過世了，把他們留下的田賣掉就有錢，反正自己身體也不好，活不久，過一天算一天。

長期照顧兒子 為顧老伴才解脫

八十六歲老父說，「我們一直在照顧這老兒子啊！」從阿明二十多歲窩在家開始，每天叫起床、煮飯、給錢，幫他洗衣、整理房間，近年真的是老了，老伴也退化失智需要照顧，才終於解脫，不再為他煮三餐整理房間。老父現在專心顧八十二歲老母，老伴在五年前開始退化，哭著對他說，早知道是這樣就不要生這麼多。

孩子不去工作 長輩默許難通報

「啃老也是一種老人暴力行徑，」衛福部保護司司長張秀鴛表示，老人保護通報案件類型，不僅針對肢體暴力，還包含言語暴力、經濟剝削，啃老族則是典型的經濟剝削，只是家人如果不認為孩子不願意外出工作，長期當伸手牌是一件經濟剝削，則難以進入到通報案件數中。

根據衛福部統計，屬於經濟剝削的案件類型，合併自我疏忽等通報案件一起統計，一○九年案件數有二二二件、一一○年有二六三件、一一一年有二三五件。整體的老人保護案件通報數則是一○九年一萬六千八百二十九件、一一○年一萬八千八百九十八件、一一一年兩萬一百八十二件。

依照老人福利法，卑親屬對尊親屬仍須負起照顧責任。張秀鴛表示，當長輩只要認為身心受虐，無論肢體、言語、經濟，都能致電給警察、地方社會局等單位，協助通報。地方主管機關會在最短時間內介入處理，並協助追蹤輔導。

張秀鴛表示，啃老族從數據顯示，也是日漸增加，呼籲長輩要提高警覺，有些兒孫會透過言語恐嚇索取財物，或是情緒要脅錢財，如，不給錢就不照顧你／妳等，都能算是經濟剝削的一環，都可以主動通報。