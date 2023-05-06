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社福基本法以家庭為中心 民團批卸責

聯合報／ 記者葉冠妤陳雨鑫許政榆／台北報導

立法院昨三讀通過「社會福利基本法」，不過第一線社福人員認為，目前社會福利過於分散，應趁勢通盤檢討；社福團體則批評，以家庭為中心的概念「停留在上個世紀」，無法因應社會變遷現況。

現代婦女基金會公益行銷部主任吳姿瑩說，社家署以受暴婦女舉例指出，過去僅處理受暴婦女個人，忽略她的小孩可能疏於照顧或施暴先生長期精神障礙等問題，社福基本法上路後，不只照顧個案，而是看整個家庭問題介入處理，但這忽略了家暴議題談的其實是性別平權，受暴家庭可能存在著權力控制議題，若以家庭為單位，也可能排擠到個案的協助資源。

吳姿瑩說，過去大家談女性常與家庭綁在一起，要求女性為家庭犧牲是對女性不公，現在社會福利服務又把個案跟家庭框架綁在一起，如果受暴婦女其實想離家，但先生想復合，小孩不希望看到雙親離異，婦女該怎麼選擇？此外、她也質疑，現代社會家庭型態多元，條文裡的家庭指的是怎樣的概念？一個人也可是一個家庭。

台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿則認為，現在家庭型態多元，單人、單親、無家者都是以個人為單位的生活型態，都應尊重，而不是政府帶頭卸責，預設應該由家庭為支持單位。

兒盟政策發展副處長暨發言人李宏文說，台灣社福體系過去根深柢固以個案為中心的概念，若要根本性的調整為家庭觀念，可能讓保護安置的個案難度增加，也需考慮人力問題。

家暴 現代婦女基金會 立法院

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