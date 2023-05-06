等了25年 社福基本法三讀

立法院昨三讀通過「社會福利基本法」，定義社會福利包含社會保險、社會救助、社會津貼、福利服務、醫療保健、國民就業及社會住宅等，由「以人為本、家庭為中心、社區為主」貫穿全法，至少五年需檢討一次法令，重大社福政策中央得衡酌補助地方；也要求社工符合「勞基法」，薪資透明化，避免薪資回捐問題再現。

「社會福利基本法」是所有社福相關法令最基礎的法源，早在民國八十七年就已提出，九十二年、九十四年送交立院審議皆未通過。衛福部社家署長簡慧娟指出，昨天三讀通過是一大里程碑。新法明定，國家應認可多元文化，國民無分性別、性傾向、年齡、地域、族群、宗教信仰、政治理念、社經地位等，接受社會福利機會一律平等。

簡慧娟表示，法條修訂期間，曾被誤解僅以家庭為單位，但實質是以個案出發，再統一盤點整體家庭問題。如社福制度介入處理受暴婦女，過去僅處理受暴者本身，忽略加害者及其他家人也可能受到傷害或需政府資源，未來會以家庭整體概念介入處理。

民進黨立委吳玉琴指出，「社會福利基本法」通過後，成為國內第九個基本法，此法走了廿五年，除綱要式條文外，主要將社會住宅納入社會福利範圍，規定政府對於有社福處境的國民，應提供租金補助保障國民居住權益，期對弱勢照顧能夠更多。

民進黨立委范雲說，該法不再以家戶為單位，讓社會救助可落實到個人，如收入低於貧窮線下的無家者，未來依社福法架構也能受到照顧，而中低收入戶的福利，也可能不再以「戶」為單位。

但兒福聯盟政策發展副處長暨發言人李宏文提醒，社會安全網讓社工分工過於細緻，導致單一個案有多個類別社工介入，光是一起家暴案可能會有兒保、婦保、婚暴、心衛等社工介入，造成多頭馬車，若以家庭為中心，也應串連各路社工權責，避免一案多審的情節發生。

近年不斷被詬病的社工薪資回捐問題，社會福利基本法要求社福專業人士須符合勞基法，盼能改善社工界薪資回捐陋習。衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如說，目前將著手討論修訂「社會救助法」，以符合基本法規範；另外，新法要求，社福標案發包前，需找使用者討論案件設計是否符合需求，再行發包，達到社會福利永續發展目的。

時代力量立委王婉諭主張，認可多元文化，應納入消除一切形式歧視、容貌體態等條件；但吳玉琴認為，容貌體態易受限於主觀認定，難有共同理解，建議應修正「社會救助法」，強化福利提供。相關條文朝野無法達成共識，立法院會昨進行表決，民進黨團具人數優勢下，順利三讀通過。