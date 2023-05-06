院長講堂／嘉義大林慈濟院長賴寧生 秉持初心27年 提升雲嘉醫療量能

「過去這塊土地上人人都往外地尋求醫療，現在從台北到高屏乃至離島、國外，許多病人都來這裡看診。」嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生是雲嘉地區第一個免疫風濕專科醫師，原本醫療資源缺乏的嘉義，由他打造了雲嘉地區首座風濕病整合醫療中心，並且建構具規模與功能完善的在地檢驗中心。

賴寧生小檔案 製表／元氣中心 賴寧生在1996年完成醫學博士學業後，就毅然回歸故鄉嘉義貢獻所學，首設雲嘉地區第一個過敏免疫風濕專科門診。

2006年，賴寧生以同心圓為理念，成立過敏免疫風濕中心的完整照護團隊。2015年獲得立法院厚生會第25屆醫療奉獻獎，獲總統頒獎肯定。

「什麼功德最大？就是看病、解除病痛，功德第一。」賴寧生引用佛教經典，感謝病人願意相信他，克服困難遠從各地，甚至跨海求醫。「醫者端坐在院內就會不斷累積醫病功德，這是何等的福報。」

感謝病人信任 行醫是福報

「把握每一次跟病人接觸的機會。」賴寧生深知病人面對重大疾病的不知所措，最重要是讓病人安心，他有機會去撫慰病者，建立彼此間的信任感，所以「我感恩你對我的信任，讓我能夠學習」，逐漸累積實力再運用到下一位病人時，正是福氣一代傳一代的最好寫照。

管理醫院 謹記證嚴六字訣

台灣的醫院管理，大多看到的是美式講求「效率」的影子。賴寧生說，要把醫院的「效率」跟「追求卓越」放在哪一階層很重要。證嚴上人在11年前指示「心寬、念純、意堅」，已成為管理醫院的重要指引。

心寬、念純才能合眾人心，完成經營醫院的使命。心寬是指院長要放寬心，當然要有紀律，但不需用醫學精密度來檢視人事的情形；念純在醫院最重要的就是救治病人，而非把賺錢、績效放在前面；意堅是大林慈濟醫院非常確定要「往醫學中心走」，即使過程中有許多波折，但意志依然要堅定。

「醫療志業只要求病人有沒有得到他要的治療。」賴寧生強調，醫院管理原則，以志業的歸屬及宗旨為依歸，「心寬、念純、意堅」是他領導醫院的重要指標。