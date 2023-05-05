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「全台最美眷村」台南水交社文化園區 免門票到年底

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供
被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供

為推廣古蹟歷史及眷村文化，曾獲空間設計金點設計獎的台南市定古蹟水交社文化園區，即日起全園區及四大主題展館優惠免票參觀，期限到今年12月 31日止，歡迎民眾把握機會到水交社文化園區參觀古蹟、賞美景、看展覽。

台南市文化局長謝世淵表示，「水交社文化園區」前身為空軍眷村，園區內有8棟宿舍建築於 2004年指定為古蹟，2019年4月園區修復完成後開始營運，便啟動收費機制，付費參觀展館內展覽，戶外種植優美臺灣原生植物等自然景觀，襯托日式古蹟建築，絕美的景致經常吸引民眾前來戶外遊玩。

為了推廣眷村文化，讓更多民眾了解過往古蹟歷史發展，規畫展館全面免門票優惠，開放大小朋友進入展館參觀。

文化局提醒，因為園區每棟宿舍空間量體不大，為維護珍貴古蹟，各展館都設有同時間進場總量管制。目前水交社文化園區4棟館舍展覽包括水交社展演館《眷戀煙花燦爛的歲月》、水交社歷史館《活的歷史‧層疊的地景》、AIR 台南館《直上晴空-空軍第一戰術戰鬥機聯隊特展》、飛行親子館《童年‧遊戲‧話眷村》等4個主題館。

另外園區內位於眷村主題館的敝墟書店，展示各式台南相關書籍，可以細細挖寶，而在遊客中心內的眷村雜貨鋪，則有販售台南限定古蹟商品，與台南文創商品；水交社園區文學沙龍館《老張串門》、眷村食堂《麵聚場》則採委外經營，提供民眾在園區短暫休憩，品嘗飲品和眷村美食。

藝術特展館《微微光》策劃各種活動，與藝文展覽。位於水交社聚落的《邊城海納藝術中心》，則為新加入的陶藝與藝術創作中心，即將於5月底開幕。

文化局說，水交社文化園區鄰近市區，鼓勵來訪的市民及國人朋友可多利用公車及 YouBike 公共自行車等大眾交通工具，也呼籲大家共同維護珍貴的古蹟建築。詳細參觀資訊詳見「水交社文化園區」網站及「水交社文化園區-台南市政府文化局」臉書粉絲專頁。

被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供
被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供
被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供
被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供
被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供
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被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供
被譽為「全台最美的眷村」，台南市定古蹟水交社文化園區全面優惠免門票到年底，民眾可把握免費參觀機會。圖／台南市文化局提供

古蹟 眷村 台南

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