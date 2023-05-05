社會福利基本法三讀 明定社福基本方針

立法院會今天三讀通過社會福利基本法，明定社會福利基本方針。衛福部社家署今天說，未來各級政府在推展社會福利時，有一個可以參考的原理原則，盼健全社會福利體制。

立法院今天三讀通過社會福利基本法，全文31條。衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟下午接受媒體聯訪表示，現行已有許多與社會福利相關的法規，例如兒童及少年福利與權益保障法、老人福利法等，社會福利基本法應該說是一個社會福利的基本方針。

簡慧娟表示，這次社會福利基本法所指稱的社會福利是比較廣義的概念，讓各級政府未來在推展社會福利，有一個可以參考的原理原則，除了各部會要重新檢視法規面，也包括實務操作的調整。

她舉處理家暴案件為例指出，先生打太太，家中還有個小孩，不能只處理太太受暴的議題，同時還要處理小孩在家中能不能受到好的照顧，若把受暴婦女送到庇護中心，先生有沒有能力照顧孩子、需不需要指導等，換言之關照整個家庭。

社家署發布新聞稿指出，社會福利基本法主要重點包括社會福利應尊重個人尊嚴，發展個人潛能，促進社會參與，並本於社會包容、城鄉均衡及永續發展原則，兼顧家庭及社會責任，以預防、減緩社會問題，促進國民福祉。

社會福利基本法明定社會福利定義及範圍，包含社會保險、社會救助、社會津貼、福利服務、醫療保健、國民就業及社會住宅的福利事項。

此外，國家應肯定多元文化，尊重差異，國民接受社會福利機會一律平等；政府對於原住民族、離島、偏遠地區或經濟、身心、族群等需要協助者，應考慮其自主性與特殊性，依法予以保障，並扶助其發展。

社家署表示，中央政府應訂定社會福利政策綱領並定期檢討，以及明定中央與地方政府相關社會福利權責事項。

社會福利基本法中，明定各級政府福利服務提供方式與委託辦理福利服務實施原則及民間參與社會福利政策機制。各級政府委託辦理福利服務前，應依實際需要的受託者資格條件、服務內容、人力、必要費用與服務品質等，邀請社會福利事業及服務使用者代表溝通協商。

另外還包括各級政府應匡列社會福利經費，資源不足地區優先規劃布建，均衡區域發展；依地區需求人口屬性、社經條件、資源配置等，充實社會福利專業人力，並建立專業人員相關管理制度。

各級政府對於社會福利事業，應依法予以獎勵、補助、租稅優惠等必要協助；各級國土計畫、都市計畫擬訂及通盤檢討時，社會福利土地及空間使用需求納入規劃，社會住宅應保留一定空間供社會福利使用。

為提升服務品質，維護服務對象權益及促進永續發展，社會福利基本法明定依法辦理評鑑，評鑑項目、方式及結果，應予公開；社會福利事業提供社會福利事項應確保品質，公開透明，遵行相關法令規定，建立友善安全工作環境。

最後則是社會福利提供者應依服務對象個別差異，主動告知社會福利相關資訊，提供適切協助；各級政府應致力於社會福利申請可及性，並提供無障礙環境的服務流程；人民社會福利權利受侵害時，得依法尋求救濟等，以維護國民社會福利的基本權利。